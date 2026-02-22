Una enfermera que lleva 20 años trabajando en el mismo hospital señala cómo ha cambiado la gestión: es motivo de reflexión

La enfermera y creadora de contenido conocida en redes sociales como Enfermera en evolución (@enfermeraenevoluc) ha hablado sobre cómo ha cambiado la gestión del hospital en el que trabaja desde hace 20 años y es motivo para reflexionar sobre cómo refleja lo que está pasando en la sanidad.

"Cuando yo empecé a trabajar, las cosas eran muy diferentes: la gestión del hospital y del personal la llevaba una persona. UNA. Que, además, se sabía el nombre de todas y cada una de nosotras", ha comentado al principio del vídeo. A esta encargada de la gestión del hospital la ha definido como una señora "seria, recta, que daba miedo cuando ibas al despacho".

A pesar de esa seriedad, ha reconocido que era "muy capaz" y, de hecho, la gestión del personal era mucho más "acertada" que la que hay en la actualidad. A pesar de ello, ha afirmado que no va a idealizar lo antiguo ni que cualquier tiempo pasado fue mejor. Sin embargo, ahora ve algo que no llega a entender bien.

Los cargos intermedios en los hospitales

"En la actualidad hay despachos, cargos intermedios, secretarias de los cargos intermedios, intermedios a los superiores... Y la gestión de personal es pésima", ha revelado.

Estos cargos intermedios emplean el tiempo, según la enfermera, en reuniones "estériles" en las que simplemente se habla y no se toman decisiones, ocupando su tiempo. "Si esto lo trasladamos al entorno político, me imagino lo que hay, lo que tendrán por debajo es que ni me lo figuro, si en un hospital hay tropecientos mil despachos, a esos niveles habrá infinito", ha comentado.

A este personal no los ve capaces y ha explicado que se elige a los que son "de la cuerda política del que manda". Y añade: "Igual que en los hospitales se elige al que va hacia el pensamiento de la empresa: una enfermera innovadora, luchadora y peleona no va a ir a un cargo intermedio... Eso está claro".