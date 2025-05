Dua Lipa se adueña de Madrid

Luces, baile, fuego, voz, melena, carisma, ritmo y sobre todo canciones. Dua Lipa ha desplegado un artefacto pop prácticamente perfecto este domingo en Madrid en el inicio de su gira Radical Optimism en Europa, en la que como homenaje a la ciudad ha versionado a un madrileño ilustre.

"Estoy muy emocionada pero quería tratar de cantar en español para ustedes", ha avisado en castellano antes de arrancarse por sorpresa de todos con el Héroe de Enrique Iglesias, convertida ella misma en ídolo de masas. Con todo el aforo agotado del Movistar Arena, unas 15.000 personas según cifras de la organización, esta británica con ascendencia kosovar repetirá la hazaña este lunes también en la capital española antes de abandonar su adorada España, la de su "amigo" Pedro Almodóvar, para volar a Francia y continuar su periplo por Europa y América.

Con ella ha traído al escenario una versión reducida del símbolo infinito de su Dua Lipa Live from the Royal Albert Hall, su concierto en vivo grabado en Londres y publicado en las pasadas navidades, esta vez sin orquesta. Es lo único en lo que ha reducido medios, porque, arropada por cinco músicos, dos coristas y nada menos que doce bailarines en proporción paritaria, también ha sido apabullante el despliegue lumínico, de pantalla colosal con unas proyecciones de altura y de vestuario icónico.

Hubo quien criticó la escasa presencia de su nuevo álbum en la gira que el pasado verano circuló por festivales como Mad Cool, aquí en Madrid, una falta que ha compensado en este nuevo circuito con un protagonismo incontestable de su tercer disco, que suena casi íntegro. Lipa ha demostrado de esta forma que ni es tan presa del previo y aplaudido Future Nostalgia (2020), el álbum que le alegró a mucha gente la pandemia, ni Radical Optimism (2024) era tan prescindible como las primeras críticas alegaron tras su salida.

A lo largo de casi dos horas divididas en cuatro actos con un tramo final de bises, tantos como cambios de ropa, se han superado las dos decenas de canciones, con algunas faltas destacadas como Prisoner, Cold Heart, Scared to Be Lonely o, sobre todo, Blow Your Mind (Mwah), de aquel 2017 que veía en ella una gran promesa.

Es mucho lo que ha evolucionado en este tiempo, sobre todo como intérprete en directo, porque más allá de su voz, sólida y dotada de un color hiperreconocible, Lipa baila bastante más y mejor, pisa el escenario como dueña del cotarro y así lo refleja en igualmente en su rostro, permanentemente seductora con sus medias sonrisas y sus golpes de melena.

Desde que imágenes de olas han invadido el Movistar Arena, diez minutos más tarde de lo previsto, el recinto se ha convertido efectivamente en su señorío al ritmo de Training Season y End of An Era, dos de las más recientes, tras las que ha empezado a despachar los grandes éxitos que la han convertido en nueva riena de la pista de baile, como Break My Heart y One Kiss.

En esa alternancia ha vehiculado todo el "show", fulgurante salvo por los breves tiempos muertos entre actos y algún acercamiento al público, aunque también eso ha deparado momentos para recordar, como cuando le ha señalado a un asistente que sus uñas eran "true madrileñas" y otro le ha declarado su amor desde la primera vez que la vio en concierto con 14 años.

Whatcha Doing, Levitating, una estupenda These Walls en la que ha lucido voz en la pastilla central junto a sus músicos o esa Maria con aires de frontera han desfilado después, junto con su homenaje a Enrique Iglesias como parte de los guiños que propina en cada concierto a la ciudad en la que recala.

Después del ligero parón que han supuesto esos temas, la vuelta ha sido muy fuerte con Physical desde la misma intro, para la que sus bailarines han recuperado los movimientos ochenteros del videoclip de aerobic. Ha sido probablemente el número mejor atado en todos los aspectos y de ahí el clímax entre los asistentes justo en el ecuador. Electricity, Hallucinate e llusion han concluido este tercer acto, aunque el cuarto, que ha abierto con Falling Forever, también ha deparado otro momento álgido con Love again y esos violines iniciales tomados de Your Woman de White Town.

"You got me in love again", canta en ese tema y son ciertamente muchos los que en esta velada también han vuelto a enamorarse de ella, rodeada por un aro de fuego, con un modelo todo blanco de encaje, liguero en una pierna larguísima al aire entre un abrigo de piel, elevada sobre una pequeña plataforma sin mostrar más vértigo que el que llevaban sintiendo sus seguidores todo el concierto.

Para los últimos momentos ha reservado Be The One, su primer gran éxito, para reaparecer justo después entre cuero negro y cadenas doradas ya en los bises con New Rules, un pequeño fragmento de Dance The Night, la incontestable Don't Start Now y Houdini, aunque para magia, la suya.