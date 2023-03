Ed Sheeran revela que su mujer fue diagnosticada de un tumor durante su embarazo

El cantante Ed Sheeran ha anunciado su nuevo álbum, Substract, y cómo ha sido el difícil proceso para hacerlo. Los últimos años no han sido fáciles para el artista, que ha revelado que su mujer, Cherry Seaborn, fue diagnosticada de un tumor a principios de 2022 cuando estaba embarazada de su segunda hija.

"No se podía tratar hasta después del parto", explicó a través de Instagram sobre la situación de su mujer, que dio a luz en mayo, sin revelar más detalles sobre su salud a día de hoy. Además, Sheeran también se enfrentó en la misma época a un juicio por los derechos de autor de su canción Shape of You, que finalmente ganó, y a la muerte de su mejor amigo de manera repentina a los 31 años.

"Estaba en una espiral de miedo, depresión y ansiedad. Sentía como si estuviera ahogándome, atrapado debajo de la superficie, mirando hacia arriba pero sin poder salir a coger aire", confiesa en el texto publicado en su perfil.

De esta forma, Sheeran apartó todo el trabajo que había hecho durante más de diez años, "cientos" de canciones, para utilizar la música como "terapia" y plasmar en ella los sentimientos que estaba experimentando. "Escribí sin pensar en cuáles serían las canciones, simplemente escribí lo que salió. Y en poco más de una semana reemplacé el trabajo de una década con mis pensamientos más profundos y oscuros", explica el artista.

"He abierto la trampilla en mi alma", revela el artista sobre su nuevo disco, que se estará disponible el 5 de mayo, dos años después de su último trabajo, Equals. "Por primera vez, no estoy tratando de crear un álbum que le guste a la gente. Simplemente estoy sacando algo que es honesto y fiel a donde estoy en mi vida", defiende el cantante.

Sheeran también ha compartido un vídeo de unos segundos con varias imágenes y ha confirmado que está trabajando en organizar una gira por Reino Unido y Europa.