Eduardo Mendoza anuncia novela: título, fecha de publicación y el regreso del detective sin nombre

Eduardo Mendoza cumplió 83 años el 11 de enero de 2026, pero el escritor se encuentra bien de salud y está imparable. En 2024 publicó la novela Tres enigmas para la Organización y en 2025 recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras, en cuya gala en Oviedo fue el encargado de uno de los discursos.

Pero no se ha quedado ahí, el escritor sigue en activo, y para muestra el anuncio realizado por su editorial, Seix Barral, este 17 de febrero de 2026: tenemos nueva novela de Eduardo Mendoza.

El título de la misma es La intriga del funeral inconveniente, un nuevo y divertido caso del detective sin nombre, y la fecha de lanzamiento es el 8 de abril de 2026, por lo que no queda nada para volver a disfrutar de una de las grandes historia del autor de La ciudad de los prodigios.

Eduardo Mendoza recibe el aplauso del Teatro Campoamor de Oviedo al recibir el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025 GTRES

En este libro, el detective sin nombre se enfrenta a un nuevo caso en Barcelona, la ciudad fetiche para el escritor donde ha construido una historia que, como ha detallado la editorial, es "una disparatada trama detectivesca en la que el verdadero misterio es comprender por qué nadie quiere que la verdad salga a la luz".

El catalán ofrece una "inconfundible mezcla de sátira, absurdo y lucidez moral" para esta comedia que comienza con un periodista novato que escribe la crónica de un funeral insignificante en un medio local.

El escritor Eduardo Mendoza. GETTY

Sin embargo, el pobre Ramoncito Valenzuela, que así se llama el redactor, acaba en la calle porque "ha provocado una reacción en cadena que desemboca en la investigación de una trama financiera de alto nivel y en una conspiración de consecuencias desproporcionadas".

Las seis novelas del detective sin nombre

Este detective sin nombre que protagoniza La intriga del funeral inconveniente sonará a quienes han seguido la trayectoria literaria de Eduardo Mendoza. El personaje apareció ya en estas novelas del autor catalán: