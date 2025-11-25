El actor catalán Oriol Pla gana el Emmy Internacional por su trabajo en 'Yo, adicto': "Llevo gritando y llorando 15 minutos"

Valle Salvaje y Regreso a Las Sabinas en la categoría de mejor telenovela; Oriol Pla por su interpretación en la serie Yo, adicto y el documental deportivo #SeAcabó: Diario de las campeonas optaban al premio Emmy internacional y finalmente dos de ellas acabaron recogiendo el prestigioso galardón de la Academia Internacional de la Televisión.

La producción dirigida y guionizada por Joanna Pardos sobre el triunfo de la selección femenina de fútbol en el Mundial de 2023 y el levantamiento de las jugadoras y la sociedad por el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso se hizo con el Emmy Internacional como mejor documental deportivo.

El otro gran reconocimiento se lo llevó el actor catalán Oriol Pla, el protagonista de la serie española Yo, adicto, basada en la novela autobiográfica de Javier Giner en la que cuenta su descenso a los infiernos por las adicciones y su largo proceso de curación. Pla competía en esta categoría con Diljit Dosanjh por su papel en el biopic indio Amar Singh Chamkila; con David Mitchell por la británica Ludwig; y con Diego Vasquez por la adaptación de Cien años de soledad.

El Emmy Internacional es el segundo reconocimiento que recibe el intérprete por su trabajo en esta serie por el que también recogió un Premio Feroz y un Premio de la Unión de Actores en la pasada temporada.

"No sé qué acaba de pasar. Llevo gritando y llorando 15 minutos", aseguraba el escritor de Yo, Adicto sobre el premio que recibió quien lo interpretó en la ficción. A él se dirigió Pla en sus emocionados agradecimientos: "Nunca podré agradecértelo suficiente. Mereces vivir en voz alta, orgullosamente y maravillosamente".

Además, aprovechó esos minutos para mandar un mensaje de esperanza: "Es una historia de rehabilitación. Si estás sufriendo con alguna adicción y estás en un bosque oscuro, sigue adelante, ningún sentimiento es definitivo porque en el otro lado hay un regalo, estás tú".