Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El actor catalán Oriol Pla gana el Emmy Internacional por su trabajo en 'Yo, adicto': "Llevo gritando y llorando 15 minutos"
Cultura
Cultura

El actor catalán Oriol Pla gana el Emmy Internacional por su trabajo en 'Yo, adicto': "Llevo gritando y llorando 15 minutos"

La serie de Disney Plus, basada en la novela autobiográfica Javier Giner, cuenta el descenso a los infiernos por las adicciones y el largo proceso de curación del protagonista.

Mila Fernández
Mila Fernández
El actor Oriol Pla con su premio Emmy Internacional por "Yo, adicto".
El actor Oriol Pla con su premio Emmy Internacional por "Yo, adicto".Anadolu via Getty Images

Valle Salvaje y Regreso a Las Sabinas  en la categoría de mejor telenovela; Oriol Pla por su interpretación en la serie Yo, adicto  y el documental deportivo #SeAcabó: Diario de las campeonas optaban al premio Emmy internacional y finalmente dos de ellas acabaron recogiendo el prestigioso galardón de la Academia Internacional de la Televisión.

La producción dirigida y guionizada por Joanna Pardos sobre el triunfo de la selección femenina de fútbol en el Mundial de 2023 y el levantamiento de las jugadoras y la sociedad por el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso se hizo con el Emmy Internacional como mejor documental deportivo.

El otro gran reconocimiento se lo llevó el actor catalán Oriol Pla, el protagonista de la serie española Yo, adicto, basada en la novela autobiográfica de Javier Giner en la que cuenta su descenso a los infiernos por las adicciones y su largo proceso de curación. Pla competía en esta categoría con  Diljit Dosanjh por su papel en el biopic indio Amar Singh Chamkila; con David Mitchell por la británica Ludwig; y con Diego Vasquez por la adaptación de Cien años de soledad.

El Emmy Internacional es el segundo reconocimiento que recibe el intérprete por su trabajo en esta serie por el que también recogió un Premio Feroz y un Premio de la Unión de Actores en la pasada temporada. 

"No sé qué acaba de pasar. Llevo gritando y llorando 15 minutos", aseguraba el escritor de Yo, Adicto sobre el premio que recibió quien lo interpretó en la ficción. A él se dirigió Pla en sus emocionados agradecimientos: "Nunca podré agradecértelo suficiente. Mereces vivir en voz alta, orgullosamente y maravillosamente". 

Además, aprovechó esos minutos para mandar un mensaje de esperanza: "Es una historia de rehabilitación. Si estás sufriendo con alguna adicción y estás en un bosque oscuro, sigue adelante, ningún sentimiento es definitivo porque en el otro lado hay un regalo, estás tú".

Mila Fernández
Mila Fernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy responsable de LIFE, esa sección en la que nos empeñamos en mostrar la cara amable de la actualidad, el lado hedonista de la vida, aunque no nos tapamos los ojos ante otras realidades.

 

Sobre qué temas escribo

Como responsable de la sección trabajo mano a mano y coordino a redactores que saben mucho de música, moda, tendencias de consumo, cine, crónica social...


A mí me gusta escribir sobre salud, consumo, medioambiente y bienestar. Pero sobre todo, me gusta entrevistar a referentes culturales y sociales. Escritores, científicos, actores, periodistas... que tienen cosas que contar y mucho que aportar. O a lo mejor, no tienen nada que contar y poco que aportar, pero eso también es interesante.

 

Mi trayectoria

Soy periodista por vocación y devoción. Quise ser Julia Otero y hasta hubo un tiempo en el que aparecí en una lista de mujeres periodistas jóvenes más influyentes.

 

He hecho radio -en la desaparecida Radio España porque soy generación X- y dirigí la revista Turismo Rural, en la editorial América Ibérica. Después fui redactora de Lifestyle en la Revista de Ana Rosa, redactora jefa de la revista Love y, además, he colaborado con muchos medios, entre ellos SModa y la revista decana de medioambiente Quercus.

 

Además, he presentado galas y libros, y he moderado mesas redondas.
Hace diez años que trabajo en El HuffPost donde entré para editar contenidos branded -y lo sigo haciendo-.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 