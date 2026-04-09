El director de 'Mother Mary', la serie que protagoniza Anne Hathaway, revela que se inspiró en Taylor Swift

Mother Mary, dirigida por David Lowery y protagonizada por Anne Hathaway, llegará a los cines el 17 de abril. Descrita como un “melodrama pop y épico" por la revista Deadline Hollywood, la película cuenta la historia de una estrella del pop que, tras alejarse de los focos, decide preparar su regreso a los escenarios de la mano de una influyente diseñadora de moda interpretada por Michaela Coel.

Según contó el director a la revista Empire el personaje de Anne Hathaway se inspira en gran parte en Taylor Swift. “Definitivamente incorporamos mucho de Taylor Swift para construir quién era Mother Mary”, declaró Lowery. “A menudo decía: 'Imaginen a Taylor Swift dentro de 10 o 15 años; eso es, en cierta forma, lo que este personaje podría ser".

La influencia de 'Reputation Stadium Tour'

Mother Mary y Swift tienen mucho en común: ambas se alejaron de los escenarios y regresaron por todo lo alto. Y es por eso que el director declaró que la película de Reputation Stadium Tour "es una delas mejores películas de conciertos de la historia. Es realmente fenomenal".

El director añadió que la había tomado como referencia durante el rodaje: "Lo usamos como herramienta de presupuesto, porque no sabíamos cómo organizar un concierto en un estadio con un presupuesto mínimo. Literalmente, usamos Reputation como guía".

Lowery agregó que incluso asistió al concierto del Eras Tour en Europa junto a Hathaway. "Cuando terminamos de grabar, Annie (Hathaway) me dio una pulsera de la amistad al estilo Taylor Swift con las palabras "AntiHero" en ella".