Alba Guijarro, psicóloga: "Decir 'todo pasa por algo' no es un consuelo, sino que es una carga extra, dejemos de decirle eso a quien sufre"

Los problemas, las pérdidas y los varapalos forman parte inevitable de la vida; aspirar a una existencia sin ningún tipo de bache es una completa utopía. De hecho, experimentar y transitar todo el abanico de emociones, tanto las positivas como las negativas, es lo que nos hace humanos.

Sin embargo, cuando la tragedia o la tristeza golpean de repente a un familiar o a un amigo cercano, tendemos a ponernos nerviosos. En nuestro afán por buscar cierta estabilidad y animar a esa persona, solemos intentar consolarla tirando de frases hechas cargadas de un optimismo desmesurado. Un error garrafal y muy doloroso, tal y como explica la psicóloga Alba Guijarro a través de una de sus recientes y virales publicaciones en TikTok.

El efecto rebote de las 'frases de taza'

La profesional de la salud mental es categórica a la hora de desterrar uno de los grandes mantras de nuestra sociedad: “Decir ‘todo pasa por algo’ no es un consuelo, sino que es una carga extra; dejemos de decirle eso a quien sufre”, declara.

Guijarro reconoce que solemos soltar esta coletilla con la mejor de las intenciones, pero advierte de que su efecto es totalmente contraproducente. “Sé que se dice con buena intención, sé que cuando alguien está mal necesitas decirle algo, sé que el silencio incomoda, que el dolor ajeno incomoda”, apunta.

El peligro de este tipo de expresiones es que puede generar frustración en la persona afectada. “Cuando alguien está sufriendo y le dices esa frase, sin darte cuenta le estás diciendo que su dolor tiene una lógica superior que él todavía no ha sabido ver”, detalla.

“Entonces, a la persona, además de lo que ya le duele, empieza a buscar como ese significado que todavía no encuentra, a preguntarse qué se supone que debe aprender y a sentir que seguramente está sanado mal porque todavía no lo está entendiendo”, añade la experta.

"A veces la vida es dura y punto"

Frente a la tiranía de buscarle el lado bueno a las desgracias, la psicóloga reivindica el derecho a quejarse y a estar mal. “A veces la vida es así de dura y punto”, sostiene. Asimismo, recalca que el dolor no necesita ningún tipo de justificaciones.

¿Cuál es entonces la mejor manera de acompañar el duelo ajeno? Guijarro sugiere abandonar los consejos grandilocuentes y optar por la empatía más pura y sincera. Bastaría con sentarse a su lado y decirle algo tan simple como: “Jolín, qué duro, qué mal lo debes estar pasando, lo siento mucho”, concluye.

Un aplauso unánime en redes

El mensaje de la especialista ha calado hondo entre los usuarios, que han aplaudido su enfoque frente al exceso de positivismo. “Totalmente de acuerdo. La gente tiende a romantizar las cosas y es agotador”, comenta una usuaria de nombre Alejandra, cuyo mensaje acumula 425 ‘me gusta’.

“Madre mía, por fin escucho coherencia: mi dolor, mi duelo molesta, pero ya paso del mundo. Gracias”, apunta otra.