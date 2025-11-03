El escritor Gonzalo Celorio, ganador del Premio Cervantes 2025
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha dado a conocer el nombre del escritor honrado con el más alto galardón a las letras en español.
El galardón de las letras en español más importante y prestigioso ya tiene ganador para la edición de 2025. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, dio a conocer el fallo del jurado en una rueda de prensa celebrada a las 18:30 horas del lunes 3 de noviembre en el auditorio Jorge Semprún, en la sede del ministerio en Madrid.
Urtasun dio el nombre de Gonzalo Celorio, un escritor, editor, ensayista, catedrático y crítico literario mexicano. Se esperaba un ganador del Premio Cervantes 2025 iberoamericano después de dos españoles seguidos y así ha sido. La costumbre dictaba desde 1975 que se iban turnando un escritor español con otro del continente americano, sin embargo, en los últimos años se ha optado por ir de dos en dos, así que en 2025 y 2026 toca que el Cervantes cruce el Atlántico.
En la edición de 2023 el galardón fue a parar al escritor leonés Luis Mateo Díez, distinguido por ser uno "grandes narradores de la lengua castellana, heredero del espíritu cervantino y creador de mundos imaginarios". En 2024 fue a parar al santanderino Álvaro Pombo por haber creado "un mundo literario propio que conmueve y por su extraordinaria personalidad creadora, lírica singular y original narración".
Un premio dotado con 125.000 euros
El Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, que es como se llama este honor que otorga cada año el ministerio de Cultura de España a un talento destacado de las letras en español, está dotado con 125.000 euros.
El galardón se recoge en un acto que tiene lugar cada 23 de abril en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, y es entregado por los reyes. Además, es habitual que en la víspera, don Felipe y doña Letizia organicen un almuerzo en el Palacio Real al que se invita al ganador o ganadora, a algunos de sus familiares y a personas relevantes del mundo de las letras.