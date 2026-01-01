Guillaume, 22 años, gana 3.800 euros netos al mes sin haber pisado la universidad pero a veces prefiere ocultar su oficio: "No le digo a todo el mundo que soy gendarme"

Ir a la universidad no es una condición estrictamente necesaria para poder obtener un buen sueldo. Existen bastantes profesiones en las que pese a no exigirse estudios universitarios, los salarios son bastante elevados.

Eso sí, es necesario trabajar duro y dedicar muchas horas. Un ejemplo de ello es Guillaume, un joven francés de 22 años que en su puesto de gendarme puede llegar a ganar 3.800 euros netos al mes.

En una entrevista en el medio de comunicación francés Le Monde, Guillaume ha detallado que percibe "entre 1850 y 3800 euros netos al mes, dependiendo de las misiones en las que participe".

"Me alisté a los 20 años y, desde hace año y medio, formo parte de un escuadrón móvil de la gendarmería de París. Por ahora, es un compromiso que me encaja perfectamente, ya que me aporta aventura y comodidad económica", ha explicado el joven.

Respecto a los constantes cambios de lugares para trabajar cada poco tiempo, Guillaume ha destacado que "cambiar de misión y de ubicación cada tres meses evita que se instale la monotonía".

"Me alojan sin gastos en un apartamento de 45 metros cuadrados"

En términos económicos, una de las principales ventajas de su trabajo (más allá del sueldo) es que no tiene pagar alojamiento. "Me alojan sin gastos en la región parisina, en un apartamento de 45 metros cuadrados, en el que paso unos treinta días al año. A lo largo del año, paso ocho meses en misión y el resto lo dedico al descanso y a los permisos", ha detallado el joven de 22 años.

Hablando en mayor profundidad de sus condiciones de trabajo, el gendarme ha aclarado que "mi salario base es de 1.850 euros netos, pero si estoy en misión en Francia metropolitana es de 3.000 euros y las indemnizaciones especiales relacionadas con las misiones en ultramar elevan mi remuneración hasta los 3.800 euros".

"Después de tres meses de misión, en los que se nos cubre el 100% de los gastos, tengo un mes y medio libre para recuperarme, durante el cual cobro mi salario base. Está muy bien pagado y me proporciona una gran estabilidad financiera", ha añadido Guillaume.

"Tengo amigos a los que no les gusta mi profesión"

No obstante, el joven reconoce que su profesión se encuentra bastante estigmatizada y a veces prefiere ocultar su oficio. Durante la entrevista, Guillaume ha destacado que "no le digo a todo el mundo que soy gendarme".

"Tengo amigos de la infancia a los que no les gusta mi profesión, pero es porque no conocen el trabajo: para ellos, son los hombres de azul al borde de la carretera que ponen multas", ha asegurado Guillaume.