Jamón, estatuas de toreros y pagos en euros: viaje a la surrealista ciudad china donde te atienden en español y se cena tortilla

Qingtian. Ese es el nombre de la surrealista ciudad china en la que, por sorprendente que pueda parecer, pueden llegar a atenderte en español e incluso encontrar estatuas de toreros por sus calles.

El motivo es que Qingtian era hace décadas una zona rural muy pobre de China. Ante esa falta de buenas perspectivas económicas, muchas personas decidieron emigrar a España en busca de una vida mejor.

De hecho, Qingtian es el lugar de origen de la gran mayoría de la comunidad china existente en España (y también en Italia). La situación económica de la ciudad, que cuenta en estos momentos con medio millón de habitantes, ha mejorado mucho.

Ese incremento de la riqueza en la zona procede en gran parte de personas nacidas en Qingtian que emigraron a España y han regresado a la ciudad china con capital que han podido invertir en la creación de negocios.

Qingtian: una ciudad china con gran influencia española

La consecuencia directa de ese flujo migratorio es que la influencia española en Qingtian es palpable con tan solo dar un pequeño paseo por sus calles. Tal y como han comprobado los creadores de contenido Dos x España y Ramilla de Aventura en un vídeo publicado en sus respectivos canales de YouTube, en la ciudad hay restaurantes españoles e incluso algún que otro establecimiento en el que se puede pagar en euros.

Los autores del vídeo destacan que "la mitad de habitantes de la ciudad viven fuera de China, principalmente entre España e Italia". En el vídeo, se puede comprobar cómo en Qingtian es posible comer un bocadillo de jamón ibérico en un restaurante (o comprar jamón en el supermercado) y ver a residentes cenando tortilla de patatas.

Más allá de en el aspecto gastronómico, Qingtian recuerda a España por la propia arquitectura de los edificios o por el hecho de que muchas de las personas que atienden en los negocios pueden hacerlo, además de en chino, en español.