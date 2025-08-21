El reparto de 'Dawson Crece' se reunirá 22 años después para apoyar a James van der Beek tras su diagnóstico de cáncer

Dawson, Joey y Pacey y compañía, quienes triunfaron en la pequeña pantalla en los 90 con Dawson Crece, volverán a reunirse por primera vez 22 años después de su final. Este esperado reencuentro tendrá lugar el próximo 22 de septiembre en el Teatro Richard Rodgers de Nueva York y tendrá una causa solidaria de fondo: el apoyo a James Van Der Beek (quien encarnaba a Dawson) en su lucha contra el cáncer y la recaudación de fondos para su fundación F Cancer.

Tal y como han informado medios como Variety, a esta reunión acudirán los protagonistas James Van Der Beek , Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes y Nina Repeta. Pero también , Kerr Smith, Meredith Monroe y Busy Philipps, quienes se sumaron a la producción tras la primera temporada para encarnar a Audrey, Jack y Andie.

En la reunión tendrá lugar una lectura dramatizada en vivo del episodio piloto de la producción, que duró seis temporadas. "Crecimos en Capeside y ese es un vínculo que durará toda la vida", señaló Williams en un comunicado. "Queríamos reunirnos alrededor de nuestro querido amigo James y recordarle que todos estamos aquí. Siempre lo hemos estado y siempre lo estaremos. Y sé que los fans de Dawson Crece sienten lo mismo", añadió.

Por su parte, Kevin Williamson, creador de la serie, declaró estar "muy emocionado con la reunión de James, Michelle, Katie, Joshua y nuestra familia de Dawson Crece para una noche tan especial". "Lo que comenzó como una historia personal sobre un joven y sus amigos que superaban los desafíos de la vida se convirtió en mucho más de lo que jamás soñé. Creó un fanatismo y un legado perdurables en todo el mundo", reveló el director, quien se reconoce "honrado" de poder formar parte de esto y de poder apoyar a su "amigo James".

Las entradas para este evento que será único y esperado por sus fans saldrán a la venta a las 10:00h (hora local del Pacífico) en Broadway Direct y su recaudación irá destinada a F Cancer.

El pasado mes de noviembre, James Van Der Beek, conocido por su papel de Dawson reveló que padecía cáncer colorrectal. "He estado lidiando en privado con este diagnóstico y he estado tomando medidas para resolverlo", confirmó el intérprete entonces a la revista People. No obstante, señaló que tenía "motivos para el optimismo" y que se siente bien.

Por su parte, la directora ejecutiva de F Cancer, la doctora Heather Kun, se ha mostrado muy agradecida por trabajar con el elenco y el equipo de la serie y ha destacado la importancia de las pruebas rutinarias y el diagnóstico precoz.

"Las pruebas de detección del cáncer son cruciales porque permiten detectar ciertos tipos de cáncer en una etapa temprana, antes de que aparezcan los síntomas, lo que mejora significativamente los resultados y salva vidas", ha señalado.