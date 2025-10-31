El teatro que no te puedes perder en noviembre

La cartelera está que arde como el color de las hojas otoñales de los árboles. No solo en Madrid. Llegan propuestas de todos lados. Algunas son grandes noticias culturales y disfrutables para el público a las que una sección como esta no puede dejar de atender. Así que vamos al lío con cinco obras y un texto, que es de lo mejorcito que he leído este año.

Enemigo del pueblo, Les Arts celebra sus 20 años con un estreno absoluto

El icónico Palau Les Arts Reina Sofía de Valencia cumple veinte años. Para celebrarlo unen en una ópera de reciente composición a Henrik Ibsen, Francisco Coll y Alex Rigola. El primero ha servido de inspiración con su obra de teatro Un enemigo del pueblo. El segundo, Premio Nacional de Música 2025, ha compuesto la música y la dirigirá musicalmente. El tercero, respetadísimo director de escena, ha escrito el libreto y será el encargado de su puesta.

Solo con esos tres nombres sería suficiente para que todas aquellas personas interesadas en la cultura en general, y en el teatro y la ópera en particular, estuvieran pendientes de este estreno. De lo que se cuece a su alrededor. De quienes lo cantarán. Cómo se hará. Y cogerse un tren de alta velocidad y plantarse en la ciudad del Turia para verla.

Eso sin tener en cuenta la historia, que es de plena actualidad. La de como un médico, un científico y profesional, que hace su trabajo se convierte en el enemigo del pueblo. Tan solo por evidenciar una verdad incómoda que políticos y el pueblo, azuzado por aquellos, no están dispuestos a aceptar, aunque suponga que otros mueran. Entre otras cosas porque aceptarla pone en riesgo su cómoda y confortable forma de vida.

Del 5 al 9 de noviembre en el Palau Les Arts Reina Sofía

Vuelve la convocatoria escénica de otoño por excelencia. Escénica porque lo mismo se tiene teatro, que danza, que performance, que música. En la que se espera ver lo último de lo último o esos espectáculos icónicos que están girando por todo el mundo y que no han llegado a Madrid o España todavía. Y que desde hace poco tenía el objetivo de expandirse por toda la comunidad e incluir algunas propuestas de teatro para todos los públicos.

¿En qué ha quedado de eso en esta edición? Una programación centrada fundamentalmente en Hispanoamérica y fundamentalmente en México. Un sesgo introducido por Marcela Díez, la directora de esta edición, elegida seguramente con este propósito. Es decir, traer lo que se cuece teatralmente al otro lado del charco. A lo que se añade que se ha reducido de forma importante la programación fuera de Madrid capital y a la mínima el teatro para todos los públicos.

Por eso anda todo el mundo descolocado y desconfiado. A parte de Lola Arias con Los días afuera, Marina Otero con Ayoub, Juan Carlos Fisher con El invencible verano de Liliana, Violeta Gil de La Tristura con Andábamos maravillados o Alain Platel con Coup fatal, los nombres incluidos en el programa dicen poco o nada, incluso a las personas que están más o menos al día.

Sin embargo, no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. Hay que dar la oportunidad de conocer nuevas propuestas, otras voces, otras formas de hacer. Quizás salte la liebre, aunque sea por casualidad. Al menos el programa ofrece la oportunidad de saborear Labio de liebre, una obra que viene de Colombia.

Del 6 al 30 de noviembre de 2025 en varios espacios

Seppuku, el funeral de Mishima o el placer de morir, el Big Bang de Temporada Alta

Angélica Liddel, la enfant terrible del teatro nacional, europeo e incluso del más allá, Premio Nacional de Teatro 2025, es el plato fuerte del Big Bang del festival de Temporada Alta de Girona, del 21 al 23 de noviembre.

Una nueva producción programada a las seis menos cuarto de la mañana. Así que habrá que madrugar para ver como la Angélica se inflige un seppuku o suicidio, esperemos que figurado, inspirada por Mishima. De ser ciertas las fotos que tiene colgadas, los estómagos sensibles a la sangre deberían evitarlo pues se prometen varios de sus famosos cortes.

Para lo que tienen previsto ir seguramente ofrecerá una de esas mesmerizantes puestas en escenas en el que son insultados y vapuleados en el ánimo y en la mente con una poética y una poesía marca de la casa que cuando da en la diana lleva al espectador a otro nivel.

Si todo lo anterior no fuera suficiente, esa misma semana estará Oriol Pujo, Marina Otero, Miet Warlop o Agrupación Señor Serrano entre otros. Y si las fechas no le vienen bien. Recuerde que por delante y por detrás del Big Bang queda mucho festival. Que solo en teatro acumula nombres como Sergi López, Josep María Pou, Sara Novas, Gabriel Calderón, Martahaler, The Tiger Lillies, Bárbara Mestanza, Lluis Homar, Xavier Boves o María Goiricelaya. Y en danza Platel, La Veronal, María Pagés y El Arbi El Harti o Mal Pelo.

Hasta el 12 de diciembre en varios espacios

Return, Nave 73 reúne de nuevo a Pablo Messiez, Chevy Muraday y David Picazo

La compañía de danza Los Dedae cumple treinta años, que se dice pronto y más para una compañía de danza. Para celebrarlo reponen y revisan una obra suya de gran éxito: Return, para la que Pablo Messiez hizo la dramaturgia, Chevy Muraday la coreografía, que en la versión original la bailaba junto a Marta Etura, y David Picazo la dirige.

Así que todos los jueves durante el mes de noviembre Los Dedae invita a celebrar su treinta cumpleaños con uno de sus mayores éxitos en Nave 73. Donde se podrá ver bailar a Tamara Vela y Víctor Ramos que ya hicieron tándem con éxito en el musical Forever Van Gogh.

Una coreografía que se pregunta: ¿dónde está el amor cuando una pareja se enamora? ¿Dónde se coloca? ¿En qué espacio encontrarlo? ¿Persiste en el mismo lugar o puede moverse, diluirse o desaparecer?

El 6, 13, 20 y 27 de octubre en Nave 73

El entusiasmo, la obra con un equipo artístico como para no entusiasmarse

Después del exitazo de VaniaxVania, vuelve Pablo Remón. Lo hace a la sala grande del María Guerrero con una obra de nueva creación. Coproducción de Kamikaze, los de El Pavón Teatro Kamikaze, con un elenco formado por Francesco Carril, Natalia Hernández, Raúl Prieto y Marina Salas. ¿A qué se les hace la boca agua?

La referencia a VaniaxVania no es baladí, ya que Pablo Remón cuenta que esta obra surge a partir de una reflexión del novelista Cheever que coló en dicha obra. Y es que, frente a Chejov, que mantuvo los personajes de Tío Vania en la inacción, Remón pone a los personajes de El entusiamo a tomar decisiones de forma entusiasta para introducir cambios en sus vidas.

Algo que pretende hacer con humor e ironía, marcas de la casa, para hablar de temas bien actuales como son la pareja, los hijos o el trabajo. Pero, sobre todo, quiere mostrar el entusiasmo humano por contarse, por narrarse todo. Hasta lo más nimio.

Del 7 de noviembre hasta el 28 de diciembre en el Teatro María Guerrero

Imperativo categórico, una obra que es imperativo leerla

La obra que se propone leer en noviembre también es Premio Nacional. En concreto ha conseguido el de Literatura Dramática 2025 para su autora, Victoria Szpunberg. Por muchos motivos. El primero es que está escrito para ser puesto en escena. Se quiere decir con esto, que está hecho para jugarla y dotarla de acciones e intenciones en un escenario de una manera que pueda contar algo que concierna a los espectadores.

Además, es un buen texto literario. Por el uso que hace del lenguaje. Jugando con la ambigüedad de este para emocionar, hacer reír y hacer pensar con la historia de una profesora universitaria. Una mujer en crisis por resistirse a hacer lo que se le dice que debe (a otros), y honrar a los jefes. Suena sesudo, pero hay mucho humor en esta historia.

Por último, y no lo menos importante, porque se puede ir ver al teatro de la Abadía (si se tiene entrada, porque están agotadas) entre el 30 de octubre y el 9 de noviembre con la obra leída. Y comprobar de forma práctica las virtudes señaladas en los dos párrafos anteriores. Además de comparar si la puesta en escena que se imagina leyendo coincide con la propuesta que hace el equipo artístico. El resultado de este juego suele ofrecer muchas y agradables sorpresas.

Libro publicado por Punto de Vista Editores