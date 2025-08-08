El vandalismo pone en peligro un yacimiento prehistórico clave de Segovia: "Pisotearon la zona, machacando algunos huesos"

Unas manos usando un cepillo para limpiar un trozo de cerámica antigua en una excavación arqueológica.

El Abrigo de San Lázaro, en Segovia, considerado un enclave fundamental para entender la prehistoria europea tras el hallazgo de una huella neandertal de hace 43.000 años, ha sido víctima de un grave acto de vandalismo.

Según cuenta el National Geographic un grupo de personas desconocidas encendieron una hoguera sobre el nivel arqueológico, cubrieron la zona de basura y pisotearon restos óseos, comprometiendo información crucial para la investigación.

El director del yacimiento, David Álvarez Alonso, ha denunciado que los vándalos removieron piedras y alteraron estratos arqueológicos que se encontraban intactos. El fuego, además, ha contaminado los restos, imposibilitando análisis como el carbono 14 y comprometiendo meses de trabajo científico.

Un gran descubrimiento en peligro

El Abrigo de San Lázaro saltó a la fama tras descubrirse allí la huella dactilar humana más antigua conocida, dejada por un Homo neanderthalensis. Este descubrimiento situó al yacimiento como un referente en el estudio de la evolución humana, no solo en la Península Ibérica, sino en toda Europa.

El suceso ha puesto en evidencia la fragilidad de la investigación arqueológica en España, muchas veces desprotegida y mal financiada. Los arqueólogos insisten en que los restos solo tienen valor si se conservan en su contexto original, y la alteración del entorno puede suponer una pérdida irrecuperable.

La dirección del yacimiento ha pedido que se tome como ejemplo su caso para que la ayuda llegue a tiempo. Además, el equipo reclama medidas urgentes de protección y concienciación social, ya que el pasado no es solo historia, sino una herramienta vital para entender el presente.