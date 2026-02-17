El vídeo de Margot Robbie bailando en un descanso del rodaje de 'Cumbres borrascosas' que está corriendo como la pólvora

La nueva adaptación de Cumbres borrascosas dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi está siendo la película más comentada de las últimas semanas. Algunos espectadores defienden la propuesta de la directora británica, mientras que parte del público está horrorizado con esta nueva versión de la obra de Emily Brontë.

Lo que está claro es que la película seguirá dando que hablar y que Elordi y Robbie han estado totalmente entregados durante el rodaje y la promoción de Cumbres borrascosas. Los actores no han dejado de compartir anécdotas del rodaje de la cinta y han asegurado que se vieron envueltos en una "obsesión mutua".

En una de las múltiples entrevistas, Elordi habló de la obsesión de su compañera de reparto por Wuthering Heights, la canción de Kate Bush que lleva el nombre original de la novela en inglés y que está triunfando de nuevo gracias al estreno de la película. El tema de la artista incluía una coreografía que, según el actor, Robbie se sabía a la perfección.

Ahora, gracias al asesor de acentos William Conacher, sabemos que Elordi no exageraba. El especialista compartió el vídeo con la periodista australiana de la cadena Channel 10 Angela Bishop, que lo compartió en su cuenta de Instagram.

A pesar del viento, la protagonista de Barbie aparece totalmente entregada intentando imitar a Bush durante el estribillo de la canción, y los fans no han tardado en compartir decenas de veces las imágenes.

La adaptación de Kate Bush

El estreno de Cumbres borrascosas ha servido para que muchos reivindiquen Wuthering Heights de Kate Bush. La canción forma parte del disco debut de la artista, que se lanzó en 1978, y fue un éxito absoluto. La artista la escribió a los 18 años después de ver una adaptación de la BBC y leer la novela de Brontë.

Bush canta desde la perspectiva de Cathy, concretamente de su fantasma, que busca a Heathcliff en medio de la noche. Esa inspiración fantasmagórica está presente en la coreografía del videoclip oficial, en el que Bush aparece con un vestido blanco bailando alrededor de una bruma.

No es el único vídeo que lanzó la cantante, que grabó una versión en exteriores en medio de un páramo con un vestido rojo que se convirtió en un icono pop y que muchas mujeres han utilizado en fiestas para conmemorar la novela emulando a Cathy.