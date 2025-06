Eminem demanda a Meta por supuesta violación de derechos de autor

Hace unas semanas, un vídeo de la canción Lose Yourself con diálogos de más de 330 películas se volvía viral en redes sociales. Toda una forma de revivir 23 años después uno de los grandes hits de Eminem. Ahora el rapero, a través de la compañía Eight Mile Style que gestiona su catálogo, ha demandado a Meta por infringir supuestamente los derechos de autor al permitir el almacenamiento, reproducción y explotación no autorizados de 243 canciones en diversas plataformas de la tecnológica de Mark Zuckerberg.

Según la información judicial obtenida por People, el rapero reclama a la empresa propietaria de Facebook y WhatsApp 109 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

Aunque, según informan, el rapero no está directamente implicado en la demanda, Eight Mile Stlye es la empresa que controla su música publicada entre 1995 y 2005, y asegura que se han infringido los derechos de autor de 243 canciones de su catálogo.

La demanda asegura que algunas de estas canciones "son algunas de las más valiosas del mundo y Eight Mile Style es muy protectora con estas canciones icónicas".

Además, apuntan directamente a herramientas como los Reels y los Remix por "permitir y alentar a sus usuarios a robar la música de Eight Mile Style" para usarla en su contenido "sin la debida atribución ni licencia".

Por su parte, según recoge People, Meta ha asegurado que "cuenta con licencias con miles de socios en todo el mundo y un extenso programa global de licencias para música en sus plataformas". "Meta había estado negociando de buena fe con Eight Mile Style, pero en lugar de continuar esas conversaciones, Eight Mile Style optó por demandar", señalan.

Eight Miley Style alega una "disminución del valor de los derechos de autor debido al robo de los mismos por parte de los demandados, el lucro cesante y las ganancias de los demandados atribuibles a la infracción", por lo que solicita la máxima indemnización además de unos 150.000 dólares por cada canción con la que se han infringido supuestamente los derechos.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.