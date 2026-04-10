Es oficial: el Gobierno se moviliza para declarar los hórreos como un "patrimonio cultural inmaterial" a proteger

El Gobierno ha declarado los hórreos del norte de la Península como unos "vehículos de transmisión y expresión simbólica de identidad" que entran en la categoría de "Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial".

A través de un Real Decreto aprobado en el último Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha adoptado esa decisión para proteger esas construcciones típicas de Galicia, Asturias, León, Cantabria y País Vasco.

"Este reconocimiento pone de relieve no solo las actividades, oficios y conocimientos tradicionales asociados a estas construcciones, sino también un capital inmaterial contemporáneo y complejo que las comunidades han elaborado en torno a ellas", destacan desde el Gobierno en el sitio web de La Moncloa.

El objetivo de la catalogación de los hórreos como como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial es, según explica el Ejecutivo, "garantizar la salvaguarda de esta dimensión inmaterial, incorporándola de forma explícita en los procesos de identificación, documentación, estudio y difusión de este patrimonio, reforzando su reconocimiento y asegurando su transmisión intergeneracional".

"Estos valores simbólicos configuran un capital cultural que contribuye a la cohesión social y al fortalecimiento de las identidades locales y regionales, manteniéndose vivo gracias a la interacción constante entre las comunidades portadoras y el bien, lo que asegura la continuidad y recreación de sus significados en el tiempo", añaden desde el Gobierno.

Construcciones aisladas del suelo

Los hórreos son arquitecturas populares que se diseñaron para guardar las cosechas y alimentos y ponerlas a salvo de los roedores y alimañas. Su principal seña de identidad es que se levantan sobre pilotes o pies derechos que los aíslan del suelo para favorecer su ventilación interna y evitar el acceso de los animales.

En España, este tipo de construcciones se localizan en la fachada atlántico-cantábrica, en los territorios de Galicia, Asturias, León, Cantabria, Navarra y País Vasco. Más allá de esta materialidad, los hórreos poseen un valor inmaterial que reside en su función simbólica y social: han sido y siguen siendo lugares de memoria, hitos visuales y espacios cargados de significados asociados a prácticas, relatos y modos de vida tradicionales.