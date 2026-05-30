Los sindicatos de EEUU están probando un "dividendo de la IA": así funciona esta renta básica de 1.000 dólares para despedidos de las tecnológicas

Un aliciente para soportar el despido. El auge de la IA ha ido acompañado de temores a una pérdida masiva de empleos. En algunas empresas, ha provocado despidos a gran escala. Algunos, tratan de buscar una solución.

Una coalición de organizaciones sindicales tecnológicas ha lanzado un programa piloto para recapacitar y mejorar las habilidades de los trabajadores de nivel inicial que tienen dificultades para encontrar empleo en un mundo cada vez más automatizado. El programa también está dirigido a todos esos trabajadores que han perdido el empleo por culpa de la inteligencia artificial.

Esta iniciativa, bautizada como el Dividendo de la IA, está liderado por dos organizaciones en defensa de los trabajadores: Fund for Guaranteed Income y What We Will, y según avanza Business Insider, están proporcionando una asignación mensual de hasta 1.000 dólares a un grupo de casi 50 participantes. La propuesta cuenta con unos 300.000 dólares de financiación y distribuirá 3 millones en lo que queda de año.

El objetivo es claro: probar cómo podría ser una red de seguridad para la disrupción generalizada de la IA. "Estamos escuchando de trabajadores de todos los niveles que necesitan apoyo", dicen Kaitlin Cort y Nicholas Salazar, coordinadores de la iniciativa, en declaraciones al medio de comunicación. "Sabemos que, sin recursos, o cuando se enfrentan a la falta de un hogar como ocurre con algunos de nuestros participantes, es muy difícil invertir en la reeducación".

"El objetivo es ayudar a los participantes a hacer la transición y encontrar otro trabajo. Sin el apoyo, podrían caer en desempleo permanente", aseguran en su conversación con el periódico.

Un mercado laboral cada vez más ajustado

"En el último año, estamos viendo sin duda muchos cambios en el sector y un mercado laboral más ajustado, especialmente para los trabajadores de nivel inicial", asegura Cort.

Los datos de la plataforma SignalFire, una plataforma que ha rastreado a más de 650 millones de profesionales y 80 millones de organizaciones, son preocupantes. En su informe anual, State of Tech Report, se asegura que la contratación de los recién graduados ha bajado más de un 50% en 2024 respecto a los niveles previos a la pandemia.

Cort insiste en que existe un mercado laboral "en forma de K", donde la demanda de trabajadores senior con experiencia en IA está creciendo, mientras que los puestos de software de nivel junior están desapareciendo. "Necesitan tener un proyecto y experiencia laboral relacionada con IA para añadir a su currículum. Mucho de eso requiere mentoría y formación presencial". Y eso es lo que proporciona su propuesta.

"Una gran bendición"

Un ejemplo claro de lo que está ocurriendo en el sector de la tecnología es el de Dean Grey, un trabajador de nivel inicial que perdió su trabajo en la industria al terminar su contrato temporal. Él mismo califica los cheques que recibe por Dividendo de la IA como "una gran bendición".

"Sinceramente, este programa sigue siendo tan nuevo. Enseguida sentí un verdadero sentido de la comunidad", explica en declaraciones a Business Insider. "Simplemente, tener una estructura de nuevo, algo de orientación y comunidad me permitió avanzar con algo de confianza", continúa.

De hecho, como parte del programa, Grey se encuentra trabajando en un chatbot de IA para ayudar a las personas recién desempleadas a navegar sus próximos pasos y responder preguntas sobre sanidad, prestaciones de desempleo y oportunidades de networking.