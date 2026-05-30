Desireé Llamas, psicóloga: "Esto es lo que suele pasar cuando vas a terapia por ansiedad"

La ansiedad se ha convertido en uno de los principales motivos de consulta psicológica en España. Tanto que según datos del Ministerio de Sanidad, los trastornos de ansiedad afectan aproximadamente al 10 % la población, con un incremento notable en los últimos años.

Muchas personas llegan a terapia buscando una solución para curar su salud mental y dejar de sentir síntomas que les desbordan como las taquicardias, sensación de ahogo, pensamientos constantes o incluso episodios de desrealización. Sin embargo, como explica la psicóloga Desireé Llamas, el verdadero cambio que suele producirse durante el proceso terapéutico, es mucho más profundo que aprender técnicas para "calmarse".

"Cuando una persona viene a terapia por ansiedad, al principio quiere quitarse los síntomas cuanto antes", señala la especialista en uno de sus últimos vídeos publicados en su cuenta de Tiktok @desireellamaspsicologa. "La gente busca herramientas para gestionar lo que le está pasando a nivel interno y dejar de sentir ese malestar".

No siempre es el verdadero problema

Llamas explica que, especialmente en los casos de ataques de pánico, pueden aparecer síntomas muy intensos y desconcertantes. Uno de ellos es la desrealización, una sensación que hace que la persona perciba el mundo como extraño o irreal.

"Es como sentir que todo alrededor es raro, como si no fuera real", explica la psicóloga. Aunque este síntoma genera mucho miedo, insiste en que ni la ansiedad ni sus consecuencias son peligrosas en sí mismas.

Con el paso de las sesiones —que según comenta suelen situarse de media entre seis y ocho, dependiendo de cada caso— muchas personas empiezan a entender que el problema no era únicamente la ansiedad, sino cómo estaban viviendo su vida.

Recuperar lo que la ansiedad había frenado

Según Desireé Llamas, una de las conclusiones más frecuentes a las que llegan los pacientes es que habían dejado de hacer cosas importantes para ellos o nunca se habían atrevido a hacerlas. "Nos damos cuenta de que normalmente la persona no tenía la vida que quería tener", afirma.

En muchos casos , el miedo, la inseguridad o la necesidad de evitar el malestar habían terminado limitando decisiones personales, relaciones, proyectos o experiencias importantes. Por eso, la terapia no solo busca reducir síntomas, sino ayuda a la persona a recuperar el control de su vida y actuar en función de lo que realmente desea.

Más que "gestionar" la ansiedad

La psicóloga insiste en que uno de los errores más comunes es pensar que el objetivo de la terapia consiste únicamente en eliminar la ansiedad. En realidad, explica, el proceso suele orientarse a aprender a convivir con ciertas emociones sin que estas paralicen la vida. "Lo que termina haciendo una persona que viene a consulta por ansiedad es tomar las riendas de su vida", resume.