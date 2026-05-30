Quién es Cristopher Olah, el único "empresario de la IA" que el papa León XIV quiso escuchar en el Vaticano

Este lunes, el papa León XIV ha leído una nueva encíclica incendiaria anti-IA frente a teólogos y cardenales en el Vaticano. Pero una persona que figuraba en la lista de invitados ha pillado desprevenidos a los invitados: Christoper Olah, cofundador de Anthropic, una empresa de inteligencia artificial e investigación fundada en 2021.

"Las llamadas inteligencias artificiales no experimentan, no poseen cuerpo, no sienten alegría ni dolor, no maduran a través de las relaciones y no saben desde dentro qué significan el amor, el trabajo, la amistad o la responsabilidad", aseguró en su discurso el papa León XIV. "Tampoco tienen conciencia moral, ya que no juzgan el bien y el mal, no comprenden el significado último de las situaciones ni asumen responsabilidad por las consecuencias", agregó.

León XIV, sobre la inteligencia artificial: "Las obras maestras del genio humano amenazan con ser reducidas a un campo de entrenamiento para máquinas" Su objetivo, según ha querido destacar, no es detener la innovación digital, sino "guiarla" para que respete la dignidad humana.

El martes, la empresa informó que Olah había sido invitado a pronunciar unas declaraciones en el Vaticano y compartió una copia de su discurso en su página de prensa. Vanity Fair, ha tenido acceso a estas declaraciones.

En su discurso, el magnate de IA elogió a León XIV y se centró en su esperanza de que personas ajenas a la industria de la IA sigan discutiendo estos temas. "Necesitamos más personas del mundo para hacer lo que Su Santidad ha hecho aquí: tomarse esto en serio, mirar de cerca y empujar los acontecimientos en una mejor dirección", explica.

"Necesitamos críticos informados que avisen a los laboratorios cuando estemos fracasando. Necesitamos voces morales que los incentivos no puedan doblar", agregó.

Sobre su invitación al Vaticano, aseguró que "el gesto es, de hecho, una expresión de la gran disposición y el deseo de que participemos más plenamente en los diálogos que están ocurriendo".

Desde EEUU, lo ven con buenos ojos

Por su parte, el cardenal Blase Cupich, obispo de la ciudad natal del Papa, ha asegurado en The New York Times que esperaba una colaboración entre empresas tecnológicas y la Iglesia. "Creo que esa apertura por parte del señor Olah, así como del Santo Padre, puede ser el puente por el cual todo eso pueda suceder".