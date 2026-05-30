Los expertos coinciden: estas son las horas de sueño que debes dormir para un envejecimiento más saludable 

Todo el mundo sabe que dormir poco es perjudicial para la salud, pero lo que poca gente sabe es que hacerlo en exceso tampoco es la mejor opción, según un nuevo estudio publicado en la revista científica Nature.

La investigación, concluye que existe un "punto óptimo" de sueño relacionado con un envejecimiento más saludable del organismo. Se trata de dormir entre 6,4 y 7,8 horas por noche ya que se asocia con un mejor funcionamiento del cerebro, el corazón y el sistema inmunitario.

El trabajo, liderado por investigadores de la Universidad de Columbia y basado en datos del Biobanco del Reino Unido con cerca de 500.000 voluntarios, analizó cómo influye el sueño en el envejecimiento biológico de distintos órganos del cuerpo. Los resultados muestran que tanto dormir demasiado como dormir muy poco se relaciona con signos de envejecimiento acelerado.

Si faltan o sobran horas de sueño

Los científicos utilizaron relojes biológicos basados en inteligencia artificial y datos biomédicos para medir la edad fisiológica de órganos y sistemas del cuerpo. Descubrieron que los efectos del sueño seguían una "curva en U": cuanto más se alejaban las personas de ese rango ideal de descanso, mayores eran los signos de envejecimiento.

"Dormir poco es malo y dormir demasiado también", explicó Mark Lachs, especialista en geriatría de Weill Cornell Medicine, que no participó en el estudio. "La clave está en encontrar el equilibrio".

Los investigadores insisten, no obstante, en que las necesidades de sueño no son idénticas para todo el mundo. Factores como la genética, las hormonas, el estilo de vida o el entorno influyen en las horas que necesita cada persona para descansar correctamente.

Las mujeres podrían necesitar más descanso

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es que las mujeres parecen necesitar ligeramente más horas de sueño que los hombres. Según los expertos, esta diferencia podría estar relacionada tanto con factores hormonales como con aspectos sociales o de carga mental.

Según los datos en algunos de los análisis realizados, el cerebro femenino mostraba menos signos de envejecimiento con una media cercana a las 7,8 horas, frente a las 7,7 horas observadas en los hombres.

La importancia de la higiene del sueño

Los especialistas recomiendan mantener horarios regulares y cuidar hábitos básicos para mejorar el descanso. Entre ellos destacan evitar el uso del móvil antes de dormir, mantener el dormitorio oscuro, silencioso y fresco, así como exponerse a la luz natural durante los primeros minutos tras despertarse.

Dormir bien probablemente sea una de las mejores cosas que podemos hacer por nuestra salud, de hecho según señalan los investigadores, "no hay nada que pueda hacer por un paciente que sea mejor que una buena noche de sueño".