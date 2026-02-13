He probado la batería externa CUKTECH 10 Mini y te confirmo qué hay detrás de su éxito

Usar una batería externa se ha convertido en una práctica muy habitual. Cuando vamos con la autonomía justa en nuestro teléfono móvil, ordenador o tablet, hay que rezar a más de un santo para que aguante hasta el final y es un auténtico quebradero de cabezas.

Es cierto que cada vez más compañías están dando pasos adelante para mejorar las baterías. En parte, gracias a las baterías de silicio-carbono, muchas son las marcas que potencia cada vez más la autonomía en sus productos. Y se agradece.

Pero la batería externa se ha convertido en nuestra gran compañera, sobre todo en viajes. Usamos aplicaciones como Google Maps para consultar todo y, más allá de gastar datos móviles, nuestra batería se acaba debilitando con el paso de las horas.

Ahí es donde aparecen las powerbanks y, en concreto, la CUKTECH 10 Mini que he probado durante varias semanas. Se trata de una batería externa que está siendo un éxito en algunas tiendas.

No parece una sorpresa. La compañía parte del ecosistema Xiaomi y se ha especializado en baterías externas y cargadores portátiles de alto rendimiento tras más de 10 años de experiencia. Según sus cifras, han distribuido hasta la fecha más de 150 millones de powerbanks y 20 millones de cargadores en todo el mundo.

La CUKTECH 10 Mini, el cable USB-C y la funda que incluyen. Sergio Coto / El HuffPost

Pilas cargadas

Lo cierto es que lo primero que hay que decir es que es pequeña, pero ofrece un rendimiento muy positivo. Vaya por delante que si estás pensando en llevarla en el bolsillo se puede hacer un poco pesada, ya que supera los 217 gramos de peso, aunque es cierto que hay móviles que pesan más.

Lo cierto es que con lo que tiene en su interior y con su precio actual, ronda los 36 euros, poco más se le puede pedir. Ofrece una experiencia plagada de potencia en un formato ultracompacto.

La mejor noticia de todas es la facilidad que ofrecer para cargar varios dispositivos. Gracias a sus 10.000 mAh de batería acumulada, podemos cargar hasta tres dispositivos de forma simultánea.

Los tres puertos de carga de la CUKTECH 10 Mini Sergio Coto / El HuffPost

Tiene dos puertos USB-C, además de un cable para poder cargar, y uno USB-A que nos permiten cargar hasta tres dispositivos simultáneamente que gestiona la potencia de una manera inteligente.

Es compatible con un sinfín de productos tecnológicos, desde smartphones, ordenadores portátiles a tablets. De hecho, he probado a cargar el iPhone 17 Pro con él y llega al 100% en menos de una hora sin problema, pese a ser un tamaño tan pequeño.

Sin duda, para viajar me parece, por su precio, uno de los mejores acompañantes. Viene con una pequeña funda para llevarlo cómodamente. Es cierto que el peso es un poco grande, aunque es algo que ocurre en muchas powerbanks. Pero si llevas mochila, bolso o, directamente, algún bolsillo superior, puede ser una muy buena opción.