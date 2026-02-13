Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El juez del caso Errejón rechaza archivar la causa y cita al exdiputado el próximo 17 de febrero
Política
Política

El juez del caso Errejón rechaza archivar la causa y cita al exdiputado el próximo 17 de febrero

El magistrado asegura que sí hay indicios de la agresión denunciada por la actriz. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Mouliáa y Errejón, en imágenes de archivo
Mouliáa y Errejón, en imágenes de archivoEuropa Press

No hay vuelta atrás. El juez del caso Errejón ha anunciado este viernes que continuará con la causa contra él y ha citado al exdiputado el próximo 17 de febrero para notificarle la apertura de juicio oral por el presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouiláa. 

Y es que, según ha defendido el magistrado, sí que hay indicios de que este presunto delito, por lo cual ha tomado dicha decisión. "Los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental", ha señalado el mismo. 

De esta forma, a pesar de que Mouiláa renunció por motivos personales y de salud (no retractó los hechos denunciados), y de que más tarde rectificó y comunicó que continuaba adelante, el juez, Adolfo Carretero, la mantendrá como acusación. Así, el exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón, quien presentó recurso, deberá acudir a los juzgados de Plaza Castilla el próximo 17 de febrero.

Según el auto, recogido por EP, el magistrado ha asegurado que "no hay lugar al sobreseimiento" y afirma que tiene "por no ratificada" la denuncia de la española, que continúa siendo "la figura de acusación particular en el presente procedimiento".

La actriz —quien pide tres años de cárcel para el politólogo, que renunció de todos sus cargos políticos—, denunció en su momento la presunta agresión sexual ocurrió en una noche de octubre de 2021, cuando ambos se encontraban de fiesta en casa de un amigo de ella. Mientras tanto, Errejón sigue adelante con su querella contra Mouliaá, a quien acusa de presuntas calumnias. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Política