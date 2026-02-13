El juez del caso Errejón rechaza archivar la causa y cita al exdiputado el próximo 17 de febrero

No hay vuelta atrás. El juez del caso Errejón ha anunciado este viernes que continuará con la causa contra él y ha citado al exdiputado el próximo 17 de febrero para notificarle la apertura de juicio oral por el presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouiláa.

Y es que, según ha defendido el magistrado, sí que hay indicios de que este presunto delito, por lo cual ha tomado dicha decisión. "Los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental", ha señalado el mismo.

De esta forma, a pesar de que Mouiláa renunció por motivos personales y de salud (no retractó los hechos denunciados), y de que más tarde rectificó y comunicó que continuaba adelante, el juez, Adolfo Carretero, la mantendrá como acusación. Así, el exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón, quien presentó recurso, deberá acudir a los juzgados de Plaza Castilla el próximo 17 de febrero.

Según el auto, recogido por EP, el magistrado ha asegurado que "no hay lugar al sobreseimiento" y afirma que tiene "por no ratificada" la denuncia de la española, que continúa siendo "la figura de acusación particular en el presente procedimiento".

La actriz —quien pide tres años de cárcel para el politólogo, que renunció de todos sus cargos políticos—, denunció en su momento la presunta agresión sexual ocurrió en una noche de octubre de 2021, cuando ambos se encontraban de fiesta en casa de un amigo de ella. Mientras tanto, Errejón sigue adelante con su querella contra Mouliaá, a quien acusa de presuntas calumnias.