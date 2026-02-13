Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El aviso del nutricionista Pablo Ojeda a quienes tienen por costumbre tomar café después de comer
Da algunas pautas para aprovechar más sus beneficios. 

Pablo Ojeda, junto a una taza de café
Pablo Ojeda, junto a una taza de café

Estudios científicos sólidos muestran que tomar café, sin excederse, es positivo. Por ejemplo, informes publicados en el Journal of the American Heart Association muestran que su consumo no se asocia con empeoramiento de arritmias cardiacas y puede beneficiar la función cognitiva en personas con fibrilación auricular.

Además, una investigación de la Universidad de Harvard mostró que el consumo habitual de café reduce el riesgo de sufrir declive cognitivo con la edad o Alzheimer, según un estudio con datos de 131.821 personas a lo largo de una media de 37 años.

Eso sí, para conseguir los mejores efectos del café hay que tener en cuenta algunos aspectos. Pablo Ojeda, dietista y miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, máster en coaching nutricional y psiconeuroinmunología clínica, certificado ISAK y especialista en Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), ha dado algunas pautas.

Tomarlo recién levantado, mejor no

"Todos tomamos café. El café es espectacular, pero el café tomarlo recién levantado no es la mejor opción para buscar los efectos de la cafeína. Que tú te lo quieres tomar, maravilloso, pero no para buscar los efectos de los cafeína", ha explicado en Las Mañanas de Kiss Fm.

Según Ojeda, "cuando nos levantamos tenemos unos niveles de cortisol muy altos, que es la hormona del estrés": "Es interesante tomar el café media hora o 45 minutos después de levantarnos. Hay que darle un tiempo".

Después de comer no es lo mejor

También ha lanzado un aviso sobre el típico café después de la comida": "Ese cafelito que te viene el camarero: '¿Quieres un café?'. 'Sí, póngame un café'. No es lo más recomendable del mundo. ¿Por qué? Porque el café, la cafeína, inhibe la absorción de algunos nutrientes esenciales como el magnesio, como el hierro. Por lo tanto, no va a hacer todo el efecto la comida". 

"Oye, que esto lo haces una vez cada x tiempo, pues no pasa nada. Pero tenerlo de costumbre no es lo más indicado", ha indicado Ojeda.

