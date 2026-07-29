Muere el DJ francés Kavinsky a los 50 años

El DJ francés Kavinsky, estrella de la electrónica francesa y conocido por temas como Nightcall, de la banda sonora de la película Drive, protagonizada por Ryan Gosling, ha sido hallado muerto en su casa de París, a los 50 años, informó este miércoles el diario Le Parisien.

El músico, nacido en el departamento de Sena-Saint Denis, a las afueras de París, y cuyo verdadero nombre era Vincent Belorgey, fue encontrado sin vida en la noche del martes en su domicilio y, de acuerdo a las fuentes del periódico, se estudia la hipótesis de que sufriera un accidente cerebrovascular (ACV), porque había sufrido dolores de cabeza en los días precedentes.

"Se ha abierto una investigación para determinar las causas de la muerte, ya que los servicios de emergencia no han encontrado ningún indicio sospechoso en el lugar de los hechos", informó por su parte la Fiscalía de París.

Figura de la música electrónica francesa, Kavinsky fue una de las estrellas de la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos de París de 2024, donde interpretó precisamente una nueva versión de su éxito Nightcall junto a la banda francesa Phoenix y la cantante belga Angèle.

"Gracias por haberme permitido vivir ese momento inolvidable en el escenario contigo, y toda la aventura que vino después", publicó en Instagram esta última artista, donde compartió su "inmensa tristeza" junto a una foto con Kavinsky en la clausura de París 2024.

El también productor, clave en el desarrollo del género synthwave , tenía un estilo fuertemente influenciado por la música de los años ochenta, la estética de los videojuegos antiguos y el house francés.

La noticia de la muerte del DJ ha conmocionado a Francia y figuras como el presidente, Emmanuel Macron, la ministra de Cultura, Catherine Pégard, o el alcalde de París, Emmanuel Grégoire, se han despedido públicamente de él.

A nivel internacional, la estrella canadiense The Weeknd, a quien Kavinsky había acompañado brevemente el pasado 10 de julio en París, en el concierto que el responsable de Starboy' y 'Blinding Lights dio en el Estadio de Francia, también ha mostrado su tristeza por la noticia

"Parte el corazón enterarse de la noticia. Una inspiración para tantos, incluido yo. Continuaré honrando tu nombre y tu música. Descansa en paz, Kavinsky", manifestó The Weeknd en X.

"La noche te ha llamado de vuelta demasiado pronto", lamentó por su parte el músico francés Jean-Michel Jarre, pionero de la música electrónica mundial.