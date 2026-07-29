¿El fútbol en venta? Las claves del polémico plan de Infantino para privatizar el Mundial con ayuda del yerno de Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el de la FIFA, Gianni Infantino, durante la entrega del trofeo del Mundial a la Selección Española, el 20 de julio de 2026, en Nueva York.

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, se encuentra en el centro de un intenso debate internacional tras revelarse los planes del organismo para privatizar parcialmente la gestión comercial de la Copa del Mundo. La propuesta contempla abrir la participación a inversores privados y otorgar acciones a las federaciones nacionales, una iniciativa que ha provocado una dura reacción de la UEFA, de la contraparte europea, y severas críticas políticas.

Según el plan, filtrado en la tarde dell martes por el diario británico The Times, la FIFA prevé crear una entidad subsidiaria denominada FIFA Forward Enterprise (FFE), que concentraría la totalidad de los derechos comerciales del organismo -retransmisiones, patrocinios, venta de entradas y licencias-, además de la entrega operativa de sus torneos.

Aunque la FIFA mantendría el control exclusivo de la gobernanza y las decisiones regulatorias del fútbol, el esquema contempla la entrada de inversores privados minoritarios.

El esquema financiero e inversores clave

El proyecto calcula una valoración inicial de activos de 20.000 millones de dólares con el objetivo de captar unos 4.000 millones de dólares. Pero, dicen los críticos, una cosa es abrir la puerta a la participación público-privada, que algunos ven hasta deseable, y otra muy distinta es hacer (más) negocio y condicionar el Mundial de Fútbol por esos intereses.

El Times sostiene que alrededor del 30% del capital accionarial se vendería a inversores privados. El fondo Thrive Capital, propiedad de Joshua Kushner -hermano de Jared Kushner, yerno del expresidente estadounidense Donald Trump-, encabeza al grupo de inversores interesados, mientras que el banco JP Morgan actuaría como asesor financiero. Ahí es donde entra el entorno trumpista, otro gran motivo de alarma. No se cree nadie que sea casualidad, vistas las relaciones de Infantino con el mandatario republicano.

Además se expone que un 20% del capital se distribuiría entre las 211 federaciones miembro de la FIFA, lo que representaría un paquete opcional estimado en unos 20 millones de dólares para cada una.

Diversos informes consultados por el citado medio apuntan a que Infantino podría asumir el cargo de consejero delegado (CEO) o comisionado de la FFE tras finalizar su mandato en la FIFA en 2031, con una retribución que analistas equiparan a la del comisionado de la NFL, Roger Goodell (unos 64 millones de dólares anuales).

Para salir adelante, el plan requiere la aprobación de la mayoría de los miembros del Consejo de la FIFA y el interés de la mayoría de las federaciones.

El "amigo Gianni": retrato del abogado políglota que acabó gobernando el fútbol mundial entre llamada y llamada de Trump La intervención directa de Trump con el presidente de la FIFA para que le quitase la roja a la estrella de EEUU ha sentado un precedente peligrosísimo en el fútbol. El foco se puso en el magnate, ¿pero qué pasa con Infantino?

La UEFA habla de "cruzar una línea"

La noticia ha provocado una inmediata ola de rechazo en el fútbol europeo. En un firme comunicado, la UEFA advirtió que la iniciativa sienta un precedente peligroso para la gobernanza del deporte. "Esto traspasa una línea que las instituciones que regulan el fútbol nunca deberían cruzar", afirmó el organismo europeo, añadiendo que "el alma y la gobernanza del fútbol no son activos con los que se pueda comerciar, especialmente con cero transparencia sobre quién se beneficia económicamente", se lee.

La UEFA apela a la intervención de las federaciones nacionales, clubes, jugadores y gobiernos -haciendo una clara alusión a la Comisión Europea (CE), directamente- para frenar el proyecto. Además, ha señalado la falta de consulta previa, ya que miembros del propio Consejo de la FIFA no habrían participado en la elaboración de la propuesta.

En el ámbito político, el congresista demócrata estadounidense Jamie Raskin ha sido de los más duros en censurar el acuerdo, calificando a la FIFA como un "tinglado corrupto" y cuestionando la vinculación comercial directa con el entorno de la familia Trump, que ya de por sí está haciéndose de oro en el tiempo en el que el neoyorquino está en la Casa Blanca: Trump y su familia habrían acumulado una fortuna personal superior a los 2.200 millones de dólares en un solo ejercicio fiscal, acaba de desvelar el New York Times.

La defensa de Infantino: "Consumidos por el odio"

Ante la controversia, la FIFA y su presidente han salido al paso para defender la viabilidad e intenciones del proyecto, enmarcándolo en una estrategia para la "democratización del fútbol mundial". Palabras textuales.

En una nota oficial, la entidad prometió que el proyecto permitirá destinar más de 10.000 millones de dólares adicionales al desarrollo del fútbol en todo el planeta. Infantino recordó que más de 150 países dependen del apoyo financiero de la FIFA para la subsistencia de sus operaciones futbolísticas.

Por otra parte, en paralelo a esta polémica y en una carta abierta publicada tras la conclusión del Mundial 2026, Infantino ha reivindicado en las últimas horas el éxito organizativo, la asistencia a los estadios y las audiencias televisivas del torneo, celebrado a tres bandas en EEUU, México y Canadá. El dirigente ataca directamente a los sectores críticos, afirmando que sus objeciones no respondían a la realidad y que muchos de ellos estaban "consumidos por el odio".

El suizoitaliano sostiene que la organización ha logrado sus objetivos a pesar de las dudas surgidas antes y durante el torneo. En su opinión, los resultados obtenidos demuestran que muchas de las críticas formuladas antes del inicio del campeonato carecían de fundamento.