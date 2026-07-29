En directo, última hora de los incendios forestales en España: focos y fuegos activos en Madrid, Ávila y Castellón

La noche da la primera tregua real: miles de vecinos vuelven a casa justo cuando arranca la ola de calor

Buenos días y bienvenidos al minuto a minuto de El HuffPost sobre los incendios que están golpeando España. La jornada arranca con la mejor noticia en días: el fuego de la Sierra Oeste de Madrid ha pasado la noche sin una sola reproducción, según el balance del 112 de la Comunidad, y los equipos de extinción han dedicado la madrugada a rematar los puntos calientes y consolidar el perímetro.



Decenas de miles de vecinos de 15 municipios de Ávila y Madrid ya han vuelto a sus casas, a los que se suman 9.000 habitantes de Castellón y otros 6.000 de 11 municipios de Toledo. El alivio, sin embargo, llega con la peor compañía posible: este miércoles comienza una nueva ola de calor, y lo que los equipos consoliden en las próximas horas decidirá si la desescalada resiste o se da la vuelta.