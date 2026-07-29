En directo, última hora de los incendios forestales en España: focos y fuegos activos en Madrid, Ávila y Castellón
Los focos de Madrid y Ávila se mantienen sin reproducciones y los equipos de extinción trabajan para controlar el fuego también en Castellón, Toledo y Almería ante la llegada de la ola de calor.
El repliegue del fuego empieza a verse también en el mapa de tráfico. Los incendios mantienen cortadas 30 carreteras en Ávila, Castellón, Madrid, Toledo y León, según los datos de la DGT actualizados a la una de esta madrugada, una cifra que se ha reducido de forma notable gracias a la desescalada madrileña: de las 17 vías cerradas inicialmente en la Comunidad, solo quedan cinco, todas en el entorno de Robledo de Chavela y San Martín de Valdeiglesias.
Ávila sigue siendo la provincia más afectada, con 14 carreteras cortadas, por delante de Castellón, con ocho vías intransitables en el área del incendio de la Vall d'Uixó. En Toledo permanecen cerradas dos carreteras a la altura de La Iglesuela del Tiétar tras rebajarse la emergencia a nivel 2, y en León sigue cortada la LE-451 entre Paladín y Escuredo.
El foco más preocupante del mapa español está ahora mismo en Castellón. El incendio declarado el sábado en la Vall d'Uixó encara su quinta jornada activo y sin control, con unas 10.000 hectáreas arrasadas y un perímetro que ya se extiende a lo largo de 75,5 kilómetros.
El martes dejó una de cal y otra de arena: por un lado, nuevos rebrotes en Artana y en el eje Alcudia de Veo-Tales, favorecidos porque la inversión térmica impidió a los medios aéreos descargar sobre las llamas hasta las cinco de la tarde, por segundo día consecutivo; por otro, el levantamiento del confinamiento completo en La Vilavella y parcial en Betxí y Onda, aunque unas 10.000 personas siguen desalojadas.
A las 9.00 se reúne de nuevo el Cecopi en el puesto de mando avanzado de la Vall d'Uixó, y de ahí saldrán los datos actualizados de un fuego que apunta a convertirse en uno de los más graves de los últimos años en la Comunitat Valenciana.
Buenos días y bienvenidos al minuto a minuto de El HuffPost sobre los incendios que están golpeando España. La jornada arranca con la mejor noticia en días: el fuego de la Sierra Oeste de Madrid ha pasado la noche sin una sola reproducción, según el balance del 112 de la Comunidad, y los equipos de extinción han dedicado la madrugada a rematar los puntos calientes y consolidar el perímetro.
Decenas de miles de vecinos de 15 municipios de Ávila y Madrid ya han vuelto a sus casas, a los que se suman 9.000 habitantes de Castellón y otros 6.000 de 11 municipios de Toledo. El alivio, sin embargo, llega con la peor compañía posible: este miércoles comienza una nueva ola de calor, y lo que los equipos consoliden en las próximas horas decidirá si la desescalada resiste o se da la vuelta.