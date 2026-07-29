Óscar Puente reacciona como nadie al ático que la Comunidad de Madrid ha comprado como "oficina temporal" de Ayuso

El diario El País ha publicado este miércoles que la Comunidad de Madrid ha comprado un ático de lujo de 485 metros cuadrados en Chamberí - una de las zonas más caras de la capital - para que la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, lo use como "oficina temporal". Un pisazo con más de 200 metros cuadrados de terraza que ocupará “durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos, cuyos trabajos comenzarán en agosto”.

La adquisición se llevó a cabo en abril, pero la Comunidad de Abril ha optado por ocultarlo. Fue el diario de PRISA quien descubrió la compraventa al aparecer en el Registro de la Propiedad. Además, el equipo de Ayuso se ha negado a responder a otras cuestiones. Por ejemplo, si Ayuso también planea vivir en él, el precio de la compra, las razones por las que se había guardado este secreto o por qué no se ha optado por un alquiler y no una compra cuando, supuestamente, es para un uso temporal. El valor de mercado de un ático de estas características en esa zona privilegiada ronda los seis millones de euros.

La oposición, como era de esperar, ha salido a criticar la adquisición de Chamberí. "Primero un chalet en Rascafría. Ahora un ático en Chamberí. Millones de euros de todos los madrileños. Para uso y disfrute de la señora Ayuso. Hoy mismo deben explicar cómo, cuánto, por qué y para qué", ha señalado en un tuit el ministro de Transformación Digital y Función Pública y líder del PSOE madrileño, Óscar López. Rita Maestre, de Más Madrid, ha escrito por su parte: "Al menos este ático para uso y disfrute de Ayuso sí sabemos quién lo ha pagado. Ahora sólo falta que nos digan cuánto nos ha costado".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, también ha querido dar su opinión sobre esta noticia. En un tuit muy breve ha escrito: "Cómo se cachondea de todo el mundo". Pero con esas siete palabras ha conseguido en poco más de una hora rebasar los 700 retuits en X y los 1.000 "me gusta".

La semana pasada, el ministro y la presidenta de la Comunidad protagonizaron una dura gresca después de llamarse entre sí "mamarrachos" en mitad del pavoroso incendio que ha quemado 25.000 hectáreas en uno de los veranos más difíciles en la lucha contra el fuego. "De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives. Ahora pides ayuda a ese gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú", escribió el ministro.