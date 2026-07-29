Ramón Espinar pone sobre la mesa lo que hace Abascal "mientras España arde": "Es más vago que el cuñado de Rocky"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios en Andújar (Jaén) el 16 de marzo de 2026, en la precampaña de las elecciones andaluzas.

Ramón Espinar ha superado los mil 'me gusta' en pocas horas con una valoración de los incendios que han destrozado la Comunidad de Madrid en los últimos días mencionando a Santiago Abascal, líder de Vox.

"Una nota al pie sobre estos días, quizá una anécdota, pero muy indicativa de a qué está cada cual. Mientras España arde y todo el mundo trata de arrimar el hombro, Abascal está en un yate por Asturias. Es más vago que el cuñado de Rocky", ha escrito el exsenador y fundador de Podemos.

Se refiere Espinar a la noticia que salió hace unos días en el periódico La Nueva España cuyo titular reza Santiago Abascal, líder de Vox, llega en yate a uno de los puertos más turísticos de Asturias.

En el cuerpo del texto se puede leer que llegó a Llanes "en un yate junto a su familia, que atracó en el puerto deportivo". En la noticia, además, comparten las declaraciones de Abascal y de Lidia Bedman, su mujer, sobre lo mucho que disfrutan de Asturias.

En las respuestas a la publicación hay una que destaca por encima del resto y en la que se recoge que, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo tampoco está en España: "Y el otro ha pensado que lo mejor que puede hacer ahora para apoyar es irse a Perú para asistir a la toma de posesión de la isla de Fujimori. Aunque también te digo que para lo que va a hacer aquí, tampoco se le va a echar de menos".

Qué dijo Abascal sobre el fuego

El pasado 25 de julio, Abascal publicó un vídeo en sus redes sociales criticando a Pedro Sánchez: "España se quema mientras Pedro Nerón nos recomienda música en sus redes sociales".

En el vídeo, el líder de Vox expone que en los últimos meses España se ha quemado, inundado o se apaga: "Los desastres repetidos en España no son sólo accidentes. Están relacionados con la corrupción y el fanatismo y la mafia".

También se suma al bulo de que no se permite desbrozar el monte, habla concretamente del "fanatismo climático que impide la prevención".