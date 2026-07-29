Un bombero forestal no puede ser más claro en su réplica a las palabras de Feijóo sobre los incendios: "Vaya nivel tenemos"

Las palabras técnicas sobre el desarrollo de los incendios que pronunció este domingo el presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, desde el puesto de mando avanzado de la UME en Navalcarnero (Madrid) siguen dando que hablar y provocando numerosas reacciones.

El dirigente conservador quiso explicar lo que estaba sucediendo con este fuego y que por ello estaba haciendo más difícil controlarlo y apagarlo. "El fuego se va moviendo de una forma no prevista", comenzó diciendo.

"Hay unos efectos climatológicos locales producidos por la propia intensidad del fuego, la temperatura de la combustión y por la vertical que, inmediatamente, cuando el fuego va hacia un lugar y parece que podemos atacarlo hace un zigzag y parece que se va a un lugar exactamente contrario a donde estaba avanzando inicialmente", continuó el presidente 'popular'.

Feijóo, además, subrayó que "cuando el fuego está subiendo y se podría hacer un cortafuegos para taparle, automáticamente empieza a bajar y coge un flanco en el que no había cortafuegos".

Para rematar, calificó a este tipo de fuegos como "torbellinos". "Esto lo hemos visto ya en la temporada anterior en Castilla y León y en Galicia y este tipo de fuegos torbellinos lo estamos viendo en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades", sentenció el presidente del PP.

Óscar, un bombero forestal conocido en la red social de X como @OscarBForestal, ha respondido a esta intervención de Feijóo de forma muy contundente: "Como bombero forestal, tengo que decir que, efectivamente lo que ha dicho el señor Feijóo son sandeces y autenticas idioteces".

"Vaya nivel tenemos en España…", se ha resignado este profesional, cuyo mensaje se ha hecho viral con más de 170.000 reproducciones, 10.000 me gusta y más de 3.000 comentarios.

Además, en varios comentarios ha comentado que "podría referirse al pyrocúmulo", aunque lo ha dejado como "un misterio" sobre lo que quería decir. "Es que no si tienes ni puta idea de un tema no deberías abrir la boca, pero aquí, como todos somos expertólogos", ha concluido.