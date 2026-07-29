Quién es Jaime Campaner, el nuevo abogado de Begoña Gómez

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha comunicado al juez Juan Carlos Peinado que ha dejado la defensa del que hasta ahora ha sido su abogado, Antonio Camacho, y que será el letrado Jaime Campaner quien le asistirá en la causa en la que está acusada de tráfico de influencias y malversación.

El nuevo abogado ha presentado un escrito ante el juzgado de instrucción número 41 de Madrid en el que comunica que ahora representará a la mujer del presidente del Gobierno en la causa en la que está pendiente de apertura de juicio con jurado, según informan a EFE fuentes próximas a Begoña Gómez.

A las puertas del auto de apertura de juicio oral, que desembocará en el señalamiento de un futuro juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, Gómez, de común acuerdo con Camacho, han trasladado al juzgado que a partir de ahora su defensa jurídica será asumida por Jaime Campaner, informan las fuentes.

Jaime Campaner, socio director del despacho Campaner Law, está especializado en derecho penal y procesal penal, y tiene un doctorado en derecho procesal por la Universidad Complutense de Madrid.

Entre las causas judiciales en las que ha participado destaca el juicio que durante meses celebró la Audiencia Nacional contra el expresidente catalán Jordi Pujol y sus hijos, siendo Campaner la defensa de Josep Pujol Ferrusola. Un proceso que está pendiente de sentencia.

También participó en el juicio del caso Nóos, donde defendía al asesor fiscal Salvador Trinxet; y representó al FC Barcelona, con la presidencia de Joan Laporta, en la auditoría sobre la gestión de la anterior junta directiva.

Ha representado asimismo al expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, en su acusación en el procedimiento contra el excomisario José Manuel Villarejo por los encargos de Repsol y Caixabanl para frenar el intento de toma de control sobre la petrolera por Sacyr y Pemex. Hace unos meses, el comisario fue absuelto de esta causa.

La causa judicial de Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, se encuentra ahora mismo a la espera de los escritos de defensa, después de que la acusación popular, que coordina Hazte Oír, pidiese 13 años para la primera y 6 para la segunda; y la Fiscalía anunciase que solicitaría la absolución.

La Universidad Complutense de Madrid, por su parte, reclama a Begoña Gómez más de 113.000 euros de responsabilidad civil en relación al 'software' creado para la cátedra que codirigió la mujer del presidente del Gobierno en el centro universitario.