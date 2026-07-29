Un profesor emérito del University College de Londres lanza un demoledor augurio tras ver los incendios forestales de Madrid

Bill McGuire, profesor emérito de riesgos geofísicos y climáticos en el University College de Londres, la tercera institución de educación superior más antigua de Inglaterra, ha lanzado un demoledor aviso sobre el futuro tras ver los graves incendios que en los últimos días ha sufrido la Comunidad de Madrid.

Esos fuegos, que ya han arrasado 27.000 hectáreas en la Sierra Oeste y además han destruido en torno a un centenar de viviendas, aún siguen activos aunque evolucionan favorablemente.

En un artículo en el diario británico The Guardian, McGuire lamenta que "los incendios forestales están arrasando, y el mundo ha desechado 45 compromisos climáticos". Además, advierte: "El desastre se avecina, y no es de extrañar".

"Nos hemos insensibilizado"

El experto asegura que hace diez o veinte años incendios forestales como los de Burdeos y Madrid "probablemente habrían conmocionado al mundo y lo habrían impulsado a tomar medidas contra la crisis climática". "Pero, como la proverbial rana en una olla de agua que se calienta lentamente, nos hemos insensibilizado; no solo ante los impactos cada vez más devastadores del colapso climático, sino también, cada vez más, ante las acciones necesarias para frenar el calentamiento global".

El profesor insiste en que "mientras más de 35.000 incendios forestales arrasan la superficie de nuestro planeta y seguimos intentando revertir el clima de nuestra Tierra para que se asemeje a episodios más cálidos de su pasado lejano, los gobiernos y los bloques comerciales se están alejando deliberadamente de la acción climática".

En ese sentido, McGuire hace ver que "necesitamos nuestros propios lobistas: personas cualificadas y con la capacidad de denunciar la grave situación en la que nos encontramos, que puedan dar credibilidad al ruidoso debate".

El llamamiento a los científicos

"Aquí entran en juego los científicos climáticos de todo el mundo. En este momento crítico, la ciencia tiene el deber de imponerse con fuerza a las artimañas corporativas y a la irresponsabilidad gubernamental. El problema es que, incluso ahora, cuando el ritmo del calentamiento global se ha duplicado, esto simplemente no está ocurriendo", se queja.

Como ejemplo de lo que dice, el experto recuerda que en 2021, escribió una carta abierta a todos los científicos del clima, "recordándoles su deber de alzar la voz, de tomar partido y de obligar a quienes necesitan saber la verdad a escucharla": "Lamentablemente, cinco años después, poco ha cambiado".

Por eso, acaba diciendo que "en este momento crucial, todo científico debe examinar su conciencia, asumir la realidad de que no habrá subvenciones para la investigación en un planeta muerto y actuar en consecuencia".