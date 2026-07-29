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Pedro Piqueras no eleva el tono pero responde claro al ático comprado como "oficina temporal" de Ayuso: "Es una polémica que le va a golpear duramente"
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Pedro Piqueras no eleva el tono pero responde claro al ático comprado como "oficina temporal" de Ayuso: "Es una polémica que le va a golpear duramente"

El periodista ha estado en 'Mañaneros 360'.

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Piqueras en Mañaneros
Piqueras en MañanerosMañaneros

El diario El País ha contado este miércoles que la Comunidad de Madrid ha comprado un ático de lujo en Chamberí para usarlo como "oficina temporal" mientras hay obras en la sede de la Puerta del Sol. 

Isabel Díaz Ayuso ha comparecido después y ha tildado lo ocurrido como "campaña de desprestigio": "Están para ver si se me echa la gente encima. Aquí se ha obrado de mala fe por cómo se ha contado y cuándo". 

En Mañaneros 360, Javier Ruiz le ha preguntado a Pedro Piqueras por esta polémica y, sin salirse de su tono pausado habitual, el periodista ha dado una sosegada respuesta a la noticia. 

Piqueras ha reconocido que, como todos, se ha enterado por la mañana del miércoles y ha explicado que "es una polémica que no le va a venir nada bien" porque hay muchos ciudadanos afectados por los incendios en la Comunidad de Madrid. 

"Los bomberos forestales quejándose de lo que cobran, del tipo de contrato que tienen, etc. En estos momentos es cuando se justifica que los impuestos estén dedicados, precisamente, a esto. Es decir, tanto a luchar contra el cambio climático como contra los incendios", ha comentado el periodista. 

Ha añadido Piqueras que en esta situación que salga una noticia como esta, en la que se dice que "la presidenta de Madrid va a tener un ático a su disposición comprado, por cierto, cuando se podría haber alquilado llama bastante la atención". 

Hay otra cuestión importante para Pedro Piqueras, "el oscurantismo", porque "es muy malo en política": "Si la compra se ha firmado en el mes de abril y lo sabemos ahora quiere decir que había una ocultación, no sé si premeditada, porque alguien pensó que no era necesario o porque se le pasó". 

Por último, Piqueras ha puesto el foco en el hecho de que haya sido una compra y no un alquiler en una zona —Chamberí— de las más caras de Madrid y de España: "Es algo muy llamativo. Es una polémica que le va a golpear duramente a la presidenta". 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
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Jefe de Virales de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche, lleva una década en El HuffPost, donde llegó en 2016 para la sección de Tendencias. Ha hecho programas como 'Los vecinos de arriba', podcast en Prisa como 'No es para tanto' y actualmente tiene la sección gastronómica Huffeando con Pablo, con el influencer Cenando con Pablo.

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