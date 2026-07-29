Ya es oficial según el BOE: España acuña la moneda de los campeones del mundo, valdrá 5 euros, se venderá por 60,33 y solo habrá 50.000 unidades

La victoria de España en el Mundial de fútbol ha disparado de nuevo el fervor por la selección. Como ya publicó El HuffPost, la marca Adidas ha comenzado a vender por 100 euros la camiseta oficial con las dos estrellas que acreditan los dos triunfos históricos del combinado español en este torneo: en 2010 en Sudáfrica tras ganar 1-0 a Países Bajos y ahora en Estados Unidos al vencer por el mismo resultado a Argentina.

Pero el recuerdo del sonado triunfo de Lamine Yamal, Rodri, Cucurella, Nico Williams, Unai Simón y compañía no queda ahí. El Boletín Oficial del Estado de este miércoles 29 de julio ha confirmado que se ha aprobado la emisión, acuñación y puesta en circulación de las monedas de colección que conmemoran este hito.

"La proclamación de la Selección Española de Fútbol como campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026 constituye un acontecimiento de especial relevancia que trasciende el ámbito deportivo, proyectándose como símbolo de excelencia, cohesión y reconocimiento internacional de España. Este logro, fruto del esfuerzo, el talento y el trabajo en equipo, ha generado un amplio reconocimiento social e institucional, reforzando los valores asociados al deporte y la imagen de España en el exterior. En atención a la significación de este hito, y de acuerdo con la tradición de conmemorar mediante emisiones numismáticas los acontecimientos más destacados de nuestra historia reciente, se dispone la emisión de una moneda de colección dedicada a la Selección Española de Fútbol, campeona del mundo en 2026", señala el BOE.

En el anverso de la moneda se verá el retrato del rey Felipe y el reverso se dedicará a dicho homenaje. En su parte superior, aparecerá el logotipo del campeonato FIFA WORLD CUP 26™, y, en la parte inferior de la moneda, de forma circular y en mayúsculas, figurará la leyenda "CAMPEONES DEL MUNDO". Además, en la parte central se reproducirá en colores la imagen del trofeo oficial del torneo. A su derecha, en la parte superior, aparecerá una estrella coloreada de cinco puntas sobre unos trazos con los colores de la bandera de España, y, en la parte inferior, en dos líneas y en mayúsculas, figurará el valor facial de la pieza: 5 euros.

Pero si quieres tener una de estas monedas, tendrán que darte prisa. El número máximo de piezas que se acuñen será de 50.000 y el precio inicial de venta al público será de 60,33 euros por unidad, IVA excluido. Si estás interesado, debes saber también que se pondrán a la venta a partir del tercer trimestre del año y que la encargada de comercializarla será La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

No es la primera vez que se festeja un título mundialista acuñando una moneda. En 2010 se hizo lo propio con la victoria en Sudáfrica y en 2023 con el triunfo de la selección femenina en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Esta moneda sigue todavía a la venta por un precio de 145 euros, aunque su valor oficial es de diez. En esta web puedes encontrar todas las monedas acuñadas por un motivo especial y que son muy codiciadas por los coleccionistas.