Comienza la cuenta atrás: balances con sabor electoral

Gobierno y PP siguen muy lejos de rubricar un pacto de Estado contra los incendios, pese a los llamamientos de los últimos días. Pedro Sánchez emplazó este martes al PP a sumarse, pero descarta convocar a Alberto Núñez Feijóo para entablar una negociación.

Pese a que hay puntos de encuentro, tanto en Moncloa como en Génova reivindican sus medidas. En Génova dice que acabarán implementando las suyas... cuando lleguen al Gobierno. Lo cierto es que, tal como adelantó hace unos días El HuffPost, el contexto político no beneficia el entendimiento pese a que sobre el terreno sí que está habiendo colaboración entre las administraciones para apagar los terribles fuegos de este verano.

El fondo de la cuestión es que Sánchez y Feijóo ya piensan en clave electoral. Sus respectivos balances del curso político así lo atestiguan. El presidente hizo desde la Moncloa un discurso triunfalista basado, principalmente, en los datos económicos. Dejó, a un lado, la corrupción. Los suyos dicen que está en forma y preparado para dar la batalla en la campaña de 2027.

En paralelo, Feijóo ha activado la cuenta atrás para el cambio y ha preparado al partido para cualquier escenario electoral. Como avanzamos hace unos días, no descartan que Sánchez pueda convocar elecciones en otoño o haya un adelanto electoral técnico para el primer trimestre de 2027 si no se logran sacar adelante los Presupuestos. Esta convocatoria sería siempre antes de las elecciones municipales y autonómicas del próximo mayo. Aunque algunos sigue dudando y no descartan una sorpresa del presidente.

En septiembre, empieza la campaña.