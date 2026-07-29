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Comienza la cuenta atrás: balances con sabor electoral

Feijóo ha activado la cuenta atrás para el cambio y ha preparado al partido para cualquier escenario electoral. En Moncloa ven a Sánchez fuerte. 

Pablo Montesinos
Pablo Montesinos
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo
Pedro Sánchez y Alberto Núñez FeijóoGETTY

Gobierno y PP siguen muy lejos de rubricar un pacto de Estado contra los incendios, pese a los llamamientos de los últimos días. Pedro Sánchez emplazó este martes al PP a sumarse, pero descarta convocar a Alberto Núñez Feijóo para entablar una negociación.

Pese a que hay puntos de encuentro, tanto en Moncloa como en Génova reivindican sus medidas. En Génova dice que acabarán implementando las suyas... cuando lleguen al Gobierno. Lo cierto es que, tal como adelantó hace unos días El HuffPost, el contexto político no beneficia el entendimiento pese a que sobre el terreno sí que está habiendo colaboración entre las administraciones para apagar los terribles fuegos de este verano.

El fondo de la cuestión es que Sánchez y Feijóo ya piensan en clave electoral. Sus respectivos balances del curso político así lo atestiguan. El presidente hizo desde la Moncloa un discurso triunfalista basado, principalmente, en los datos económicos. Dejó, a un lado, la corrupción. Los suyos dicen que está en forma y preparado para dar la batalla en la campaña de 2027.

En paralelo, Feijóo ha activado la cuenta atrás para el cambio y ha preparado al partido para cualquier escenario electoral. Como avanzamos hace unos días, no descartan que Sánchez pueda convocar elecciones en otoño o haya un adelanto electoral técnico para el primer trimestre de 2027 si no se logran sacar adelante los Presupuestos. Esta convocatoria sería siempre antes de las elecciones municipales y autonómicas del próximo mayo. Aunque algunos sigue dudando y no descartan una sorpresa del presidente.

En septiembre, empieza la campaña.

Pablo Montesinos
Pablo Montesinos
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Soy periodista y analista político de El HuffPost España. Cada semana, escribo sobre la actualidad política del país, echando mano de fuentes de las principales formaciones y datos que ayudan a entender qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo.

 

Sobre qué temas escribo

Informo a los lectores del día a día de la política española, aquello que se cuece en la Moncloa, en Génova, en Ferraz… y, por supuesto, en las Cortes. Información de primera mano, basada en voces que conocen los entresijos del mundo político y contando lo que nadie más cuenta. Una mirada amplia y sosegada de las cosas que pasan y que te afectan directamente a ti.

 

Mi trayectoria

Nací en Almería pero me crie en el malagueño barrio de Miraflores del Palo. Toda mi vida he querido ser periodista, objetivo que cumplí en 2008 al licenciarme en Ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid. Empecé a trabajar en los informativos de COPE Málaga y en Libertad Digital, donde principalmente cubrí la información del PP. Esto me abrió las puertas a colaborar en diferentes tertulias de programas de televisión.

 

En 2019, decidí dar el salto al otro lado y fui cabeza de lista de la candidatura del PP para las generales de ese año en la circunscripción de Málaga. Los ciudadanos me concedieron el privilegio de representarles y fui designado diputado en la XIII y en la XIV legislatura. Compaginé mis tareas de parlamentario con las de vicesecretario de Comunicación en la Ejecutiva Nacional del partido, hasta que en 2022 abandoné la actividad política. Desde entonces, me puedes seguir viendo como analista en diferentes programas de televisión (La Hora de la 1, Al rojo vivo, La Sexta Noche...) y soy adjunto a la directora de Artículo 14, un diario digital que echó a andar en abril de 2024.

 

Obras publicadas

 

  • (2010) El Delfín del PP. Editorial Ciudadela. ISBN: 9788496836754

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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