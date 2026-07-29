Ayuso se compra un ático de seis millones con tu dinero; por Alán Barroso

Ayuso se ha comprado otro ático de lujo. Bueno, mejor dicho: se lo hemos comprado nosotros. Un ático de 485 metros cuadrados y 200 de terraza en uno de los barrios más caros de Madrid por unos seis millones de euros. ¿Y cuál es la excusa? Que lo necesita como oficina mientras hacen obras en su oficina habitual.

De verdad que me río por no llorar. En vez de irse a alguno de los cientos de edificios públicos que tiene la Comunidad de Madrid o alquilarse algo específico los meses que dure la “obra” necesita gastarse 6 millones en un aticazo con terraza. Porque todo el mundo sabe que una oficina sin 200 metros de terraza no merece la pena, ¿no?

Lo peor es que lo compraron hace tres meses ya y nos hemos enterado ahora porque a El País se le ocurrió mirar en el Registro de la Propiedad y preguntar. Y lo más increíble es que piensan que somos lo suficientemente tontos como para que nos creamos que para una oficina temporal hace falta terraza y seis millones curiosamente en el mismo barrio donde ya vivía Ayuso con el defraudador confeso que se forró vendiendo mascarillas en lo peor de la pandemia.

Mientras Ayuso dice que no hay dinero para los bomberos y los tiene sin contrato y a 1.300 euros al mes se gasta 6 millones una terraza. Increíble.