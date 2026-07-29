Sandor Martin se pronuncia sobre la polémica por el casco de Roro en La Velada de Ibai

La Velada del Año VI de Ibai Llanos ha dejado una inesperada polémica a cuenta del combate entre Roro y Rivers por culpa del caso que llevó la creadora de contenido española para proteger su nariz de una reciente operación.

En resumen, el día del pesaje, un día antes de la pelea, Riverss se enteró de que Roro iba a pelear con un casco que la protegía mucho más que a ella por lo que protestó a la organización. Al final llegaron a un acuerdo, hubo pelea y ganó Roro pero no sin polémica.

Muchos han criticado a la organización por permitir el uso de ese caso que, como se ha visto en algún vídeo, absorbía los golpes que Rivers daba a Roro. Tras varias acusaciones por parte de unos y otros, Sandor Martin, persona de confianza de Ibai Llanos para organizar los combates, ha dado su versión sobre lo acontecido antes y después del evento.

En un vídeo de casi 15 minutos, Sandor Martin ha contado que está muy molesto con todo lo que se ha dicho y que no va a permitir que se manche su nombre. Lo primero que ha dicho es que Roro no avisó hasta un mes después del anuncio de los combates que necesitaba un casco especial porque no podía recibir golpes en la nariz.

Desde ese momento, el equipo de Roro empezó a buscar un casco adecuado para la pelea: "Un mes antes de La Velada nos mandan el prototipo de casco y era de Gladiador y no lo íbamos a aceptar porque comprometía demasiado la integridad de Rivers y protegía en exceso a Roro".

Tras la discusión en el pesaje por el casco, Sandor ha afirmado que ellos entendían las dos posturas: que Roro no quisiera pelear con un casco que no le proteja la nariz y que Rivers lo vea injusto.