Ayuso tilda de "campaña de desprestigio" la noticia sobre el ático de lujo en Chamberí: "No se me está comprando nada"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado de "campaña de desprestigio" la noticia publicada este miércoles por El País que confirma que su gobierno ha comprado un ático de lujo en la zona de Chamberí para usarlo como "oficina temporal". "Están para ver si se me echa la gente encima. Aquí se ha obrado de mala fe por cómo se ha contado y cuándo", ha asegurado la líder del PP madrileño en una rueda de prensa tras un Consejo de Gobierno dedicado casi exclusivamente a la gestión de los incendios que están afectando a la región desde el jueves pasado.

El País señalaba este miércoles que la Comunidad de Madrid ha comprado una vivienda de 485 metros cuadrados en Chamberí - una de las zonas más caras de la capital - para que la presidenta de la región lo use como "oficina temporal" mientras se realizan obras en la Real Casa de Correos, sede habitual de su gobierno. El valor de mercado de un ático de estas características en esa zona privilegiada ronda los seis millones de euros.

En la rueda de prensa, Ayuso ha confirmado la compra pero ha evitado confirmar si se dedicará a ser su oficina mientras duren dichas obras. "Buscar un lugar donde se puedan recibir visitas institucionales, me parecen que es lo suyo. No sé cómo lo vamos a organizar. No sé si me quedaré en la consejería de presidencia o transportes y es el consejero el que se va para allá. No lo sé. Lo que sé es que no voy a tener residencia oficial como tantos ministros o como otros presidentes autonómicos", ha señalado.

En las siguientes preguntas de los periodistas, Ayuso ha evitado también aclarar cuánto se ha pagado por dicha vivienda y si es legalmente posible que dicha casa pueda tener un uso de oficina al tratarse de un edificio residencial. "Yo no realizo la compra. No es para mí. Ni yo me estoy comprando nada ni se me está comprando nada", ha advertido.

Las primeras fuentes consultadas por El País señalaban que esta vivienda, que goza de doscientos metros cuadrados de terraza, se iba a utilizar como despacho "temporal" de Ayuso. Sin embargo, horas después, el mismo gobierno autonómico reconsideraba sus palabras y dejaba abierta la posibilidad de usarlo para otros fines. “La decisión no está tomada al 100%. Cuando remodelen el inmueble y veamos cómo quedan las oficinas, se tomará la decisión", han señalado.

La compra fue realizada el 14 de abril por Planifica Madrid, la empresa autonómica que comercializa suelo público y gestiona las oficinas propias. Esta agencia, presidida por el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, no había incluido esta inversión en el presupuesto para este año ni tampoco la ha comunicado públicamente. Ha sido El País quien ha descubierto dicha adquisición en una consulta al Registro de la Propiedad.