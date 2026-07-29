Nico Williams disfruta de su soltería en Ibiza tras romper con su novia Ainhi García

Han sido muchas las cosas que Nico Williams ha celebrado en estas últimas semanas. Entre ellas, su 24 cumpleaños, el pasado 12 de julio, y solo una semana después, la conquista del Mundial ante Argentina. Y en ambas ocasiones, Ainhi García, su pareja desde 2024, ha compartido intensamente la felicidad del jugador del Athletic de Bilbao.

Entre ellos, durante los casi 50 días que ha durado el campeonato de fútbol, todo han sido gestos de amor y mensajes cargados de cariño y complicidad. "Feliz vida a la persona que ilumina la mía. Te quiero", escribía ella en Instagram el día de su cumpleaños. "Te amo", le respondía él. Pero esa cariñosa felicitación ha desaparecido del perfil de Ainhi porque, como se ha confirmado, la pareja ha roto.

Según el periodista Javi Hoyos, que ha hablado con el entorno de la pareja, el motivo de esta inesperada ruptura no es la aparición de terceras personas y han puesto punto y final a la relación de forma cordial.

Nico Williams ha decidido empezar así una nueva vida, soltero y con una Copa del Mundo, y ha elegido Ibiza —donde también están Llorente, Pubill, Ferran Torres y Borja Iglesias— para descansar y tomar distancia.

Navegando por la isla han pillado al futbolista en un yate acompañado de un grupo de amigos y amigas. En el programa De lunes a viernes han mostrado algunas imágenes del grupo divirtiéndose y del futbolista en una actitud muy cariñosa con una de las chicas. Esto no ha debido de gustar mucho a la que ya es su exnovia y ha dejado de seguir a Williams en sus redes sociales, además de elimiar la mencionada felicitación.