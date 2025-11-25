Fernandocosta pone sobre el 'beat' las denuncias de abuso sexual a Ayax y Prok: "No se imaginaba que el maltrato venía disfrazado de feminista"

Fernandocosta ha declarado la guerra definitivamente a Ayax y Prok. Después de que el pasado año las acusaciones y denuncias de abusos sexuales al dúo de raperos granadinos hicieran que se cancelasen varios conciertos, entre ellos uno en el WiZink Center, y la agencia Taste The Floor anunciase la ruptura contractual con ellos, el silencio se apoderó de los del Albaicín, que negaron en todo momento las acusaciones.

Sin embargo, el movimiento feminista y cuentas como Abusos en la música o Denuncias Granada con el apoyo de la periodista Cristina Fallarás continuaron denunciando y publicando los testimonios de las víctimas de los gemelos, especialmente de Ayax. Ahora, el rapero Fernandocosta las ha puesto sobre el beat en Te avisé, una diss song que es para muchos el beef más destructivo del rap español reciente.

Costa responde también de esta forma a Justicia Poética, una canción publicada por Ayax el pasado 21 de noviembre en la que habla de que él era su "padre" y que el ibicenco le debía la fama y el éxito al granadino, le tachaba de hipócrita y dejaba patente que su amistad estaba más que rota.

Fernandocosta le responde con frases y acusaciones directas sobre los más de 80 testimonios recogidos por Fallarás en referencia a la violencia sexual ejercida por Ayax y su hermano y con el vídeo grabado directamente en el barrio del Albaicín a pocos metros de la casa del granadino.

"Te avisé cuando peleaste con tu exnovia y la hiciste llorar delante del camerino / Lloraba ella, cuando fuiste tú el que se fue de p*tas mientras ella soñaba contigo", comienza diciendo. "Te avisé cuando te vi por la tele y no dejaste hablar ni a tu propio hermano", le dice Costa en referencia a la entrevista en La Resistencia de 2022, en la que Prok apenas enunció tres frases.

"Cuando pagaste para que esa piba retirara su denuncia del juzgado", continúa diciendo. "Tus novias te avisaron, que por más que te aguantaron, no son de tu propiedad. Las aislabas de to' sus amigas para manipularlas a tu voluntad. Empezó como una fan, le pareció un buen plan, un rapero activista no se imaginaba que el maltrato venía disfrazado de feminista", señalaron en referencia al supuesto activismo de izquierdas del dúo granadino y a que buena parte de las denuncias venían de sus fans. "Yo no soy una groupie, no puedes abusarme", enfatiza.

Costa continúa con su tiraera durante los 4:46 minutos que dura el tema calificándole como "baboso, narcisista, manipulador, tóxico, inseguro y celoso" y animándole a denunciarle, como ha hecho con la propia Fallarás contra la que emprendió acciones legales por "calumnias".

"¿Cómo voy a ser tu hijo? Si obligaste a todas tus exnovias para que abortaran"

"¿Cómo voy a ser tu hijo? Si obligaste a todas tus exnovias para que abortaran. Mujeres, mujeres, más mujeres. Deja de nombrarlas, porque ninguna te quiere. Vas de comunista, pero te encantan los cheles", añade cargando de nuevo contra él por los presuntos abusos sexuales denunciados por sus víctimas.

Asimismo, pone en relieve la gira Indestructibles anunciada por el dúo hace tres semanas con seis fechas por toda la península pero sin paradas ni en Madrid ni en su Granada natal. "Yo me pregunto: '¿Y en tu gira dónde está Granada?' Te odian desde el Zaidín a la Chana", canta Costa.

Además, también carga contra Ayax por victimizarse tras las acusaciones. "Queremos desmentir todo lo que se ha dicho", se pronunciaron el pasado año los artistas calificando las denuncias como "disparates muy grandes". "El culpable sigue siendo culpable aunque pague su condena, así que deja el rollito ese de pobrecito porque aquí la víctima no eres tú", enuncia Costa en el último verso del tema.