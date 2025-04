Esta es la Foto del Año para World Press Photo

Mahmoud Ajjour, Aged Nine Samar Abu Elouf for The New York Times / WORLD PRESS PHOTO

La fotografía de Mahmoud Ajjour, un niño de nueve años que resultó gravemente herido mientras huía de un ataque israelí en Gaza en marzo de 2024 ha sido la ganadora del prestigioso certamen de fotoperiodismo World Press Photo.

La organización ha anunciado este jueves que esta image, tomada por la fotógrafa palestina residente en Doha Samar Abu Elouf para The New York Times, es la Foto del Año. "Es una imagen discreta que habla alto y claro. Cuenta la historia de un niño, pero también de una guerra tan desmedida que sus consecuencias se mantendrán durante generaciones. Revisando nuestro archivo, me he enfrentado a demasiadas imágenes como esta durante los 70 años de World Press Photo", ha señalado la directora ejecutiva del premio, Joumana El Zein Khoury.

"Estoy infinitamente agradecida a los fotógrafos y fotógrafas que, a pesar del riesgo personal y el coste emocional, retratan estas historias para darnos a todos nosotros la oportunidad de comprender, empatizar e inspirarnos a actuar", ha agregado.

Como ha indicado la organización, Samar Abu Elouf fue evacuada de Gaza en diciembre de 2023. "Actualmente, reside en el mismo complejo de apartamentos que Mahmoud en Doha, donde ha documentado a algunos de los pocos gazatíes gravemente heridos que, al igual que Mahmoud, han logrado salir de Gaza para recibir tratamiento".

Después del ataque en el que Mahmoud resultó herido, su familia fue evacuada a Catar, donde, tras recibir tratamiento médico, "está aprendiendo a jugar con su teléfono, a escribir y a abrir puertas con los pies". "El sueño de Mahmoud es sencillo: quiere recibir unas prótesis y vivir como cualquier otro niño", ha destacado el certamen.

Además de la Foto del Año, se han seleccionado dos finalistas. John Moore retrató en Cruzer de noche para Getty Images a migrantes chinos entrando en calor bajo la lluvia tras cruzar la frontera entre Estados Unidos y México.

Cruzer de noche. John Moore, Estados Unidos, Getty Images / WORLD PRESS PHOTO

"Esta imagen, a la vez etérea e íntima, retrata las complejas realidades de la migración en la frontera, que a menudo se minimizan y politizan en el discurso público estadounidense", ha subrayado el concurso.

El otro finalista ha sido el fotógrafo afincado en Perú Musuk Nolte con Sequía en el Amazonas, para Panos Pictures y Bertha Foundation.

En la imagen, un joven lleva comida a su madre en Manacapuru: "Antes se podía acceder a la aldea con una embarcación, pero, debido a la sequía, ahora para llegar debe caminar dos kilómetros por el cauce seco de un río del Amazonas. El impactante contraste de las escenas desérticas y de sequía en el mayor bosque tropical del mundo hace visible la ausencia de agua de una manera alarmante".

Sequía en el Amazonas. Musuk Nolte, Perú/México, Panos Pictures, Bertha Foundation / WORLD PRESS PHOTO

Los trabajos premiados se mostrarán online y en la exposición anual itinerante de World Press Photo en más de 60 lugares de todo el mundo.