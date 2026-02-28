José Miguel Villarroya da una de las respuestas más sonadas a las polémicas palabras de Aldo Comas en Los Goya

El tertualiano de TVE José Miguel Villarroya ha dado una de las respuestas más firmes al actor Aldo Comas por unas polémicas palabras que éste ha pronunciado en la alfombra roja de los Premios Goya tras los ataques de Estados Unidos e Israel, que han dejado más de 200 muertos y casi 750 heridos en 24 provincias de Irán.

"Yo no he oído a nadie hablar de los 50.000 muertos que ha habido en los últimos dos meses en irán. Nadie habla de ello. Veo muchos pins de todo, pero de eso no. No lo sé", ha criticado Comas en declaracones a Europa Press antes de subrayar: "También tenemos que acabar con regímenes teocráticos que aseisnan a sus poblaciones. No sé".

"De la muerte de las niñas de la escuela irani no dice nada", ha replicado Villarroya en la red social X en referencia a que las autoridades de Irán han denunciado este sábado la muerte de al menos 108 estudiantes a causa de un bombardeo de Israel contra una escuela femenina en la provincia de Hormozgán (sur) que además ha dejado 60 heridas.

Había 170 alumnas en el centro

El último balance ha sido publicado por la Fiscalía del condado de Minab, antes de apuntar que varias niñas seguirían todavía bajo los escombros de la escuela primaria Shajare Tayebé. En el momento del ataque había 170 alumnas en el centro, por lo que se teme que la cifra de fallecidas aumente.

El gobernador del condado de Minab, Mohammad Radamehr ha explicado que ya hay una operación en marcha para retirar los escombros del edificio de la escuela. "A pesar de este ataque, la situación en la ciudad está bajo control y la calma se mantiene en otros puntos de la ciudad", ha apuntado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias oficial iraní, IRNA.

Macarena Gómez: "Tampoco creo que una gala sea para..."

Al escuchar a Aldo Comas, la actriz Macarena Gómez ha intervenido: "Bueno, igualmente tampoco creo que una gala de cine sea para...". "Una guerra nunca mola, una guerra nunca mola, pero quiénes somos nosotros. Somos bufones, cantantes, pintores y actores. Que opinen los demás", ha querido zanjar Comas.