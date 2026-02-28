Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
José Miguel Villarroya da una de las respuestas más sonadas a las polémicas palabras de Aldo Comas en Los Goya
en directo
Sigue en directo la última hora de la fiesta del cine español, los Premios Goya
Virales
Virales

José Miguel Villarroya da una de las respuestas más sonadas a las polémicas palabras de Aldo Comas en Los Goya

Unas de las declaraciones que más cola van a traer. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
José Miguel Villarroya y Aldo Comas
José Miguel Villarroya y Aldo Comas.8TV / GETTY

El tertualiano de TVE José Miguel Villarroya ha dado una de las respuestas más firmes al actor Aldo Comas por unas polémicas palabras que éste ha pronunciado en la alfombra roja de los Premios Goya tras los ataques de Estados Unidos e Israel, que han dejado más de 200 muertos y casi 750 heridos en 24 provincias de Irán.

"Yo no he oído a nadie hablar de los 50.000 muertos que ha habido en los últimos dos meses en irán. Nadie habla de ello. Veo muchos pins de todo, pero de eso no. No lo sé", ha criticado Comas en declaracones a Europa Press antes de subrayar: "También tenemos que acabar con regímenes teocráticos que aseisnan a sus poblaciones. No sé".

"De la muerte de las niñas de la escuela irani no dice nada", ha replicado Villarroya en la red social X en referencia a que las autoridades de Irán han denunciado este sábado la muerte de al menos 108 estudiantes a causa de un bombardeo de Israel contra una escuela femenina en la provincia de Hormozgán (sur) que además ha dejado 60 heridas.

Había 170 alumnas en el centro

El último balance ha sido publicado por la Fiscalía del condado de Minab, antes de apuntar que varias niñas seguirían todavía bajo los escombros de la escuela primaria Shajare Tayebé. En el momento del ataque había 170 alumnas en el centro, por lo que se teme que la cifra de fallecidas aumente.

El gobernador del condado de Minab, Mohammad Radamehr ha explicado que ya hay una operación en marcha para retirar los escombros del edificio de la escuela. "A pesar de este ataque, la situación en la ciudad está bajo control y la calma se mantiene en otros puntos de la ciudad", ha apuntado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias oficial iraní, IRNA.

Macarena Gómez: "Tampoco creo que una gala sea para..."

Al escuchar a Aldo Comas, la actriz Macarena Gómez ha intervenido: "Bueno, igualmente tampoco creo que una gala de cine sea para...". "Una guerra nunca mola, una guerra nunca mola, pero quiénes somos nosotros. Somos bufones, cantantes, pintores y actores. Que opinen los demás", ha querido zanjar Comas.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

Más de Virales