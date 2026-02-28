Lo que Alberto San Juan dice de Franco es para ponerlo en bucle en los colegios de toda España

Este sábado se celebra en Barcelona la gran fiesta del cine español con la 40 edición de los premios Goya donde hay varias favoritas: Los Domingos, La Cena y Sirat, que son las más nominadas.

Alberto San Juan, siempre tan claro, ha hablado acerca de la figura del dictador Francisco Franco. El intérprete está nominado a mejor actor por La Cena, donde interpreta al jefe del hotel que tiene que organizar una cena para el caudillo poco después de acabar la guerra.

Ha hablado el actor del peligro que tiene "banalizar" la figura de Franco: "Como era un tipo. Lo menos importante es que fuera gordito, bajito y con voz de pito. Y es casi lo que más se conoce".

"Casi mejor que hubiera tenido una pinta coherente con su ser: que era un atroz genocida", ha sentenciado el actor sobre la figura del dictador.

Los periodistas de El País le han recordado lo bien que dice y con la gracia "arriba España": "Genaro [su personaje en la película] lo grita apasionado porque está tratando de salvar su vida. Cuando se trata de salvar la vida uno grita lo que haga falta".

Free Palestina

Lo que más se ha visto en la alfombra roja son pines en favor de Palestina. De hecho, cuando ha empezado la gala los presentadores han mandado también mensajes de apoyo al pueblo palestino y han cargado contra Israel por expulsar de la franja de Gaza a Médicos Sin Fronteras.

Uno de los más rotundos ha sido el director de cine Hernán Zin que ha puesto en valor el papel de España en el genocidio.

"Hice mi primer libro sobre Gaza en 2006 y ahí sufrí las primeras amenazas. La suerte que tenemos en España de tener este presidente, tener una sociedad como la que tenemos, donde se puede hablar libremente. Decir: matar 400.000 niños está mal. Somos gente honesta y nos callamos. Somos un paraíso. No lo perdamos", ha dicho en El País.