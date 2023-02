Harrison Ford: "No tengo ansiedad social, solo aborrezco las situaciones aburridas"

La carrera de Harrison Ford le ha hecho uno de los actores más populares de los últimos 50 años. Sus papeles como Indiana Jones o Luke Skywalker en la saga Star Wars son responsables de ello, sin olvidar otras interpretaciones icónicas como Blade Runner o Apocalypse Now.

Sin embargo, Ford no se ha caracterizado especialmente por sus relaciones con los medios ni con su público. Por eso mismo le preguntaron en una entrevista con The Hollywood Reporter publicada este miércoles, donde recordaron que algunos fans habían especulado con que su comportamiento podría deberse a un "trastorno de ansiedad social".

La respuesta del actor no pudo ser más demoledora: "No tengo un trastorno de ansiedad social, solo aborrezco las situaciones aburridas". Según explicó, en su primera actuación era "tímido", pero también estaba "jodidamente aterrorizado".

"Me temblaban tanto las rodillas que se podía ver desde la parte trasera del cine. Pero eso no es ansiedad social. Eso es no estar familiarizado con el territorio. Pude tratarlo por mi cuenta y disfrutar la experiencia de estar en el escenario y contar una historia con los colaboradores", detalló.

El actor, que se encuentra promocionando la comedia de Apple + Shrinking, admitió que hacía la promoción y la relación con los medios porque era su trabajo, sin querer destacar que no le gusta hacerlo.

"Hay cosas que no amo hacer, pero quiero ser amable al respecto, y no quiero restregárselo en la cara a alguien que no me gusta hacerlas. Puede que se lo estén pasando genial. Como si pudieras estar pasándolo muy bien en este momento, o podrías estar pasándolo muy mal y te estás preparando para escribir algo desagradable y nunca lo sabría", añadió. "Solo estoy aquí para hacer mi trabajo, y mi trabajo, en este momento, es ayudar a vender el producto. Esto es por lo que realmente me pagan. La actuación la haría gratis", zanjó.

El intérprete, que en este 2023 vuelve a ponerse en la piel del arqueólogo Indiana Jones a a sus 80 años, se ha pronunciado también sobre las bromas sobre su edad y el personaje, al que muchos han bautizado ya como "el viejo Indi". "Quiero ver las circunstancias en las que el público experimenta la historia, que no se dejen llevar por lo que han querido asomar los titulares", destacó.

"Prefiero ver cómo se actúa ante la broma de mi edad antes que hablar de ello", añadió. Además, dejó claro que la edad no le va a impedir hacer las escenas más físicas de sus personajes. "Me gusta interpretar a un viejo. Si no lo estuviera pasando bien, dejaría de hacerlo", sentenció.