Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Felipe VI y la duquesa de Alba consiguen lo que parecía casi imposible con los hermanos Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart en Sevilla
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

Felipe VI y la duquesa de Alba consiguen lo que parecía casi imposible con los hermanos Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart en Sevilla

El rey inauguró la exposición 'Cayetana: Grande de España' en Dueñas con la que se rinde homenaje a la duquesa de Alba en el centenario de su nacimiento.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
Felipe VI saluda a Cayetana Rivera en presencia de Alfonso Martínez de Irujo, Inka Martí, los duques de Huéscar, Luis Martínez de Irujo y Alfonso Díez en la inauguración de 'Cayetana: Grande de España'
Felipe VI saluda a Cayetana Rivera en presencia de Alfonso Martínez de Irujo, Inka Martí, los duques de Huéscar, Luis Martínez de Irujo y Alfonso Díez en la inauguración de 'Cayetana: Grande de España'EFE / Jose Manuel Vidal

La reina Letizia se desplazó este miércoles a la capilla ardiente de Fernando Ónega, fallecido el 3 de marzo de 2026 a los 78 años, situada en la casa de Galicia en Madrid. A su llegada ofreció unas declaraciones para homenajear al periodista y recordar que era el padre de su amiga Sonsoles.

Además, señaló que al rey le hubiera gustado estar también allí, pero que debía cumplir con su agenda en Sevilla. En concreto habló de la visita de Felipe VI al centro de atención integral para personas con parálisis cerebral de Aspace Sevilla.

Felipe VI y Eugenia Martínez de Irujo en la inauguración de la exposición 'Cayetana: Grande de España' en el Palacio de las Dueñas de Sevilla
  Felipe VI y Eugenia Martínez de Irujo en la inauguración de la exposición 'Cayetana: Grande de España' en el Palacio de las Dueñas de SevillaEFE / Jose Manuel Vidal

Pero el 4 de marzo, Felipe VI tenía dos compromisos más en tierras sevillanas. El primero fue una visita al Ayuntamiento de Dos Hermanas, mientras que el último, ya por la tarde, fue la inauguración de la exposición conmemorativa del centenario de Cayetana de Alba en el Palacio de las Dueñas de Sevilla.

Se trata de una muestra llamada Cayetana: Grande de España, que se inaugura al público el 5 de marzo, y que se puede ver en la residencia sevillana de los Alba hasta el 31 de agosto.

Parte de la exposición 'Cayetana: Grande de España' en el Palacio de las Dueñas de Sevilla
  Parte de la exposición 'Cayetana: Grande de España' en el Palacio de las Dueñas de SevillaEFE / Jose Manuel Vidal

Estamos ante una exposición temporal montada para celebrar que hace 100 años del nacimiento de la XVIII duquesa de Alba y en la que se van a ver pinturas, joyas, documentos y objetos personales que revelan la vida de Cayetana Fitz-James Stuart, que convirtió Dueñas en su casa predilecta.

Como detalla Vanitatis, Cayetana: Grande de España deja ver más de 200 piezas que pertenecieron a la duquesa de Alba entre cuadros, algunos de ellos pintados por la propia aristócrata, fotografías, cartas, objetos personales y vestidos, donde destaca el traje con el que se casó con Luis Martínez de Irujo el 12 de octubre de 1947. Fue diseñado por Flora Villarreal y habitualmente se puede ver en el Museo del Traje de Madrid.

Parte de la exposición 'Cayetana: Grande de España' en el Palacio de las Dueñas de Sevilla
  Parte de la exposición 'Cayetana: Grande de España' en el Palacio de las Dueñas de SevillaGTRES

El rey ha sido testigo antes que el público de lo que ofrece esta muestra, y además ha conseguido lo imposible: que los hijos y el viudo de la XVIII duquesa de Alba vuelvan a reunirse en público en amor y compañía

También se ha visto a dos de las nueras de la fallecida Cayetana, Inka Martí y Bárbara Mirján, a su yerno Narcís Rebollo y a los nietos Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo, duques de Huéscar, Luis y Amina Martínez de Irujo, hijos del duque de Arjona y a Tana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo.

Felipe VI saluda a Cayetano Martínez de Irujo en presencia de Eugenia Martínez de Irujo, Narcís Rebollo, Bárbara Mirján y Jacobo Fitz-James Stuart en la inauguración de 'Cayetana: Grande de España
  Felipe VI saluda a Cayetano Martínez de Irujo en presencia de Eugenia Martínez de Irujo, Narcís Rebollo, Bárbara Mirján y Jacobo Fitz-James Stuart en la inauguración de 'Cayetana: Grande de EspañaEuropa Press via Getty Images

Los Alba siempre han sido leales y cercanos a la corona, así que Felipe VI aceptó inaugurar la muestra y el actual duque y sus hermanos han correspondido haciendo casi pleno por una vez en Dueñas, que por cierto pertenece al duque de Huéscar, Fernando Fitz-James Stuart, por decisión de su abuela Cayetana. 

Y digo casi pleno porque no se ha visto a Fernando Martínez de Irujo, lo que resulta llamativo porque precisamente él ha sido el único que no ha tenido problemas con los demás hermanos.

El rey Felipe VI saluda a Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba, en la inauguración de la exposición 'Cayetana: Grande de España' en Sevilla
  El rey Felipe VI saluda a Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba, en la inauguración de la exposición 'Cayetana: Grande de España' en SevillaEuropa Press via Getty Images

Sí han estado Carlos, Alfonso, Jacobo, Cayetano y Eugenia, esta última comisaria de la exposición junto a Cristina Carrillo de Albornoz. Ambas han pasado tres años trabajando en esta muestra que recupera la memoria de la icónica aristócrata.

Y esto parece un milagro porque de sobra es conocido que las cosas no han ido bien entre ellos. Jacobo Fitz-James Stuart se distanció de la familia cuando su madre atacó a Inka Martí, su segunda esposa, de la que dijo que era "mala y envidiosa". Los problemas se conocieron después de que Cayetana repartida su herencia en vida antes de su boda con Alfonso Díez. Jacobo se quedó sin palacios, pero con fincas rústicas.

Cayetano Martínez de Irujo y Eugenia Martínez de Irujo en la inauguración de la exposición 'Cayetana: Grande de España'
  Cayetano Martínez de Irujo y Eugenia Martínez de Irujo en la inauguración de la exposición 'Cayetana: Grande de España'Europa Press via Getty Images

Aunque peor fue lo de Cayetano Martínez de Irujo, que rompió relaciones con su hermano mayor, el XIX duque de Alba, y con la pequeña, Eugenia. También tuvo problemas con el segundo hijo de Cayetana, Alfonso Martínez de Irujo y con Jacobo.

Con el mayor tuvo sus más y menos cuando Carlos, como heredero, se convirtió en heredero y pudo hacer y deshacer a su gusto. Cayetano criticó, entre otras cosas, que abriera los palacios de la Casa de Alba, señalando que su madre no hubiera querido.

Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba, Amina y Luis Martínez de Irujo, Cayetana Rivera, Sofía Palazuelo, Fernando Fitz-James Stuart y Jacobo Fitz-James Stuart en la inauguración de 'Cayetana: Grande de España'
  Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba, Amina y Luis Martínez de Irujo, Cayetana Rivera, Sofía Palazuelo, Fernando Fitz-James Stuart y Jacobo Fitz-James Stuart en la inauguración de 'Cayetana: Grande de España'EFE

También salieron mal por cuestiones económicas, al igual que con sus hermanos Alfonso y Eugenia. Con Jacobo, conde de Siruela, el enfado llegó cuando Cayetano publicó sus memorias, algo por cierto soliviantó a toda la familia.

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Mientras, el pegamento de todos ellos fue Fernando Martínez de Irujo, a quien todos califican como un cielo de persona que se lleva bien con los hermanos y los sobrinos y que ha sido quien les ha apoyado siempre. Ahora, en ausencia del marqués de San Vicente del Barco, ese pegamento es el recuerdo de su madre, que ha vuelto a unir a la familia al menos por un día.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos