Pide una cita en el hospital para hacerse una resonancia y la hora que le dan le descoloca del todo (y no es tan inusual)
Pide una cita en el hospital para hacerse una resonancia y la hora que le dan le descoloca del todo (y no es tan inusual)

Acumula casi 2.000 reacciones.

Juan De Codina
Juan De Codina
Alejandro pide cita en el médico para una resonancia y se lleva una buena sorpresa por la hora.
Alejandro pide cita en el médico para una resonancia y se lleva una buena sorpresa por la hora.TikTok / @ferritxa50

Alejandro está alucinando. Ha ido a pedir una cita para hacerse una resonancia en un hospital y la hora a la que le han citado le ha dejado a cuadros: "Hay cosas que yo creo que realmente solo me pasan a mí".

Tras pedir la cita, le llegó un SMS en el que efectivamente le indicaba que tenía una resonancia magnética el día 21 de febrero. Dentro de lo que cabe, no es un día muy lejano, pero la fecha ya es otra cosa: a la 1:30 de la madrugada.

"Digo, vale, se han equivocado. Llamo por teléfono y no, no, no se han equivocado. Tengo que ir al hospital a hacerme una resonancia magnética a la una y media de la mañana del viernes", ha expresado en el vídeo, que ha acumulado más de 200.000 visitas y 6.000 'me gusta' (y subiendo).

No es tan usual, dicen

"Mi viernes noche es ir de fiesta al hospital a hacerme una puta resonancia a la una y media de la mañana, ¿pero eso a quién le pasa? Le digo: Oiga, señora, que no estoy hospitalizado, que no me bajan con una camilla, que estoy en mi casa... Pues sí", ha afirmado.

Y ha rematado: "24 horas tiene el día y tengo que ir a la una y media de la mañana...". Han sido casi 2.000 reacciones de todo tipo y, ante algunas críticas de dónde estaba el problema, Alejandro ha dejado claro que no sabía que se podía citar a esas horas.

Una médico contesta: "Imagínate nosotros, que tenemos que estar un viernes noche haciéndote una resonancia. A mí todos los que se me quejan me dan a entender que mucho no necesitarán la prueba. Yo sí necesitaría una resonancia, como si me llaman un sábado a las 3:00. Agradecida de que me la hagan lo antes posible".

Juan De Codina
Juan De Codina
Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

