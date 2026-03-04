Llevo varias semanas usando el Google Pixel 10a y te confirmo qué es lo que lo diferencia del 9a

Resumen: Sí, el de la fotografía es el Pixel 10a, no el 9a. Google ha decidido seguir con el mismo camino transitado en su modelo más económico, con unos cambios mínimos, pero un avance en inteligencia artificial que se hace notar. Es cierto que si tienes un 9a no le veo sentido actualizarlo, pero su nivel fotográfico ha mejorado y eso que las cámaras son las mismas. Aunque me habría gustado algún que otro cambio notable, debo decir que la etiqueta de opción recomendable no se la quita nadie. Sigue siendo un móvil muy completo, cómodo y con una buena relación calidad-precio.

Ventajas

Sus avances en inteligencia artificial permiten hacer fotografías todavía más espectaculares que las del 9a.

Es muy ligero, pero el cambio estético en el sistema de cámaras me gusta. Es, por fin, un móvil totalmente plano.

Sigue siendo un móvil económico que te garantiza siete años de actualizaciones, algo definitorio.

Desventajas

La desventaja es la sensación de falta de innovación. Aunque sigue rindiendo muy bien, me habría gustado más novedades. El 10a es casi idéntico al 9a.

Es cierto que su batería de 5100 mAh se comporta muy bien, pero habría estado bien agrandarla un poco para aguantar mejor durante un uso intensivo.

A la izquierda, en color negro, el Pixel 10a. A la derecha, en color rojo, el Pixel 9a. Se nota en el relieve de la cámara. Sergio Coto / El HuffPost

Mi reseña del Google Pixel 10a

Tengo que arrancar la reseña partiendo de la base de que el Google Pixel 10a es muy similar al 9a. Guardan muchas similitudes en estética, procesador, pantalla y cámaras. Pero hay cosas como nuevas funciones de inteligencia artificial o su mínimo cambio estético, en el sistema de cámaras, que también hay que reconocer.

He probado durante varias semanas el nuevo smartphone económico de Google y tengo que reconocer que todo lo que da, por lo que vale, sigue siendo muy convincente. Si vienes de un 9a, por supuesto que no te recomendaría actualizarlo, pero me sigue pareciendo una opción a tener en cuenta para el resto.

En mi caso, lo he utilizado en color lavanda, tono azulado. De las cuatro opciones que hay: Berry, Fog, Lavender y Obsidian, para mí es la que más me gusta. Pero ojo, que para gustos, colores.

En cuanto a diseño, en mano sigue siendo muy cómodo y compacto. Es mínimamente más ligero. Con una altura que se ha visto reducida en 8 milímetros y un peso que pasa de 186 a 183 gramos.

Uno de sus cambios es el que tiene que ver con el sistema de cámaras de la parte trasera. Ahora, es totalmente plano y para los que tenemos algo de toc con los módulos grandes que inclinan el teléfono, esto es una fantasía.

En sus cámaras traseras nos encontramos pocas novedades. Incorpora una cámara principal de 48 megapíxeles y un ultra gran angular de 13 megapíxeles. Mismos sensores que los del 9a. La frontal sigue siendo de 13 megapíxeles. En este apartado, la novedad se encuentra en el Asistente de Cámara.

Es el primer teléfono económico de la marca estadounidense que integra esta función que permite mejorar las fotos mediante inteligencia artificial. Algo que ya habíamos puesto a prueba en el Pixel 10 Pro y que se agradece en un móvil que cuesta casi la mitad.

El Google Pixel 10a, en tres colores. Sergio Coto / El HuffPost

Su pantalla también tiene un ligero cambio, en resistencia y brillo. En concreto, incluyen un panel pOLED, con una pantalla fluida de hasta 120 Hz, pero con un brillo máximo que ha crecido de los 2.700 a los 3.000 nits. El panel frontal también incorpora el vidrio Corning Gorilla Glass 7i.

En otras cuestiones como batería o procesador sigue sin cambiar nada. Google vuelve a integrar el chip Google Tensor G4, que sigue rindiendo muy bien, aunque podría haber incorporado el chip del Pixel 10 Pro, el Tensor G5. Para su autonomía, vuelve a apostar por una batería de 5.100 mAh que aguanta durante todo un día salvo en un uso muy exigente. Las pruebas que he hecho de su carga rápida de 30 W permite tenerlo cargado al 100% en torno a la hora de carga.

Uno de los cambios principales del nuevo Pixel 10a se encuentra en la inteligencia artificial. Sabemos que Google hace muy bien las cosas en lo que a IA se refiere. Pero esta vez han añadido funciones que sólo habíamos visto en los Pro.

Con Gemini por bandera, el nuevo móvil económico de Google incluye herramientas de IA que mejora la experiencia en fotografía o con sus asistentes. Desde ahora, se pueden editar las fotos de forma muy fácil. Solamente tenemos que hablar con el asistente y, mediante voz, le podemos decir que nos edite una imagen y lo hace en cuestión de segundos. También podemos enseñarle un objeto o algo que tenemos delante y te explica de qué se trata.

Prueba de cámaras de día y noche con el Pixel 10a. Sergio Coto / El HuffPost

Una de las funciones mejoradas que he comprobado tras usarlo durante varias semanas son las fotografías en grupo. Es capaz de detectar el entorno. Elige el mejor momento de todas las imágenes, no cuando uno esté con los ojos cerrados y otro cayéndose, y aparece sin ningún error.

La gran pregunta, ¿merece la pena? Tengo que resaltar en este punto que el nuevo Pixel 10a parte desde los 549 euros. El nuevo teléfono económico de Google es muy compacto, un pelín más ligero, con un mejor brillo. Aunque trae pocas novedades, su IA y los siete años de actualizaciones garantizados, son motivos más que suficientes para volver a recomendarlo. Por el precio que tiene, sigue ofreciendo una durabilidad poco habitual en un gama media. Aunque si la diferencia de precio es notable, creo que su principal competencia y el que recomendaría sería el Pixel 9a.