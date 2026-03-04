Va a hacer la compra en un supermercado de Nueva York y tiene que pararse al ver el precio del aceite de oliva español

El popular creador de contenido español, Juanpe Marín (@juanpemarin) está actualmente establecido en Nueva York (EEUU), en el que habla de su día a día allí, informando de lo que sucede y hablando alguna vez de cómo es la vida allí desde un punto de vista cultural, resolviendo las dudas más planteadas por sus seguidores.

Una de las cosas que más le ha llamado la atención es el aceite de oliva de origen español al ir a hacer la compra a un supermercado. Juanpe iba a comprar como hace normalmente e iba a enseñar cómo es comprar en un supermercado estadounidense, hasta que se paró al ver lo que cuesta la botella.

"Estoy en Whole Foods Market, una de las cadenas de supermercados de Amazon, voy a empezar a enseñaros porque una de las cosas que más me llama la atención es la cantidad de comida preparada que hay", ha explicado.

Sin duda, ha mostrado que la comida preparada destaca por encima de todo con el fin de facilitar a los consumidores una comida rápida para ahorrar tiempo en la cocina, ya sea por motivos como la falta de tiempo o por no tener ganas de ponerse a cocinar: "Desde pizzas hasta todo tipo de comida preparada, es increíble... Y postres, y más por aquí".

Lo más llamativo

El funcionamiento es sencillo: meter en una caja hecha de cartón todo lo que quieras y en la caja lo pesan para convalidar el precio, cobrándole a él 28 dólares: "La gente en Nueva York no tiene tiempo, tienen que tirar de comida preparada o es imposible".

Una de las curiosidades que ha encontrado más interesantes son las escaleras mecánicas que tienen su propia escalera para que los carritos suban solos, sin necesidad de que la persona los sostenga desde atrás.

Un punto positivo: la preocupación por lo sano. O al menos eso ha opinado tras la gran sección de frutas y verduras que se ha encontrado en el supermercado: "Que pueda parecer contrario... Ahora, los precios dan miedo".

El aceite de oliva en el extranjero ya no es objeto de envidia

Los precios son altos. Un trozo de queso parmesano cuesta 12,33 dólares, mmientras que ocho lonchas de jamón cocido, 6 dólares. "Es una locura la fiebre con el aguacate, mirad la cantidad de productos con aguacate que hay", ha enseñado.

Se ha encontrado con un aceite de oliva virgen extra de España, pero se ha quedado alucinado con el precio: 16 dólares cada botella: "Qué locura... De 750 mililitros...".