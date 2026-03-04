Preguntan al escritor francés Emmanuel Carrère por Pedro Sánchez y España: con solo dos palabras lo dice todo

El escritor francés Emmanuel Carrère está en España para presentar su nueva novela, Koljós, publicada por la editorial Anagrama. Aprovechando la tesitura internacional, le han preguntado por la postura de España respecto a la guerra desatada en Oriente Medio.

Carrère se ha referido a los últimos acontecimientos, asegurando que Trump es "muy cambiante". "Sus amenazas de un día puede olvidarlas al día siguiente", ha asegurado en una rueda de prensa en el Instituto Francés de Madrid.

En esta línea, ha dicho que "España y vuestro presidente demuestran un espíritu de resistencia mucho más realista que los rodeos o el alineamiento de otros países europeos".

Lejos de quedarse ahí, el escritor francés ha utilizado dos palabras para definir a nuestro país y a Pedro Sánchez. "España es valiente", ha asegurado el novelista, autor de novelas aclamadas como El adversario. En definitiva, para Carrère España está siendo "realista" y "valiente".

Muy crítico con Trump

Emmanuel Carrère ha analizado la situación internacional deteniéndose en la figura de Donald Trump. Del presidente de EE.UU. ha dicho que "los jefes de Estado están condicionados por cómo se levanta esa mañana".

Asimismo, ha señalado que es "un personaje prodigioso" y que "intentaría escribir sobre él". El francés también se ha pronunciado sobre Putin, del que ha dicho que es "más obstinado" porque "no suelta a su presa".

Y se ha atrevido a lanzar una predicción sobre lo que ocurrirá con Ucrania, donde habrá "dos cismas". Por un lado, los que se marcharon y los que se han quedado, y entre estos, los que acudieron al frente de guerra y los que no.

¿Quién es Emmanuel Carrère?

Emmanuel Carrère (París, 1957) es uno de los escritores, guionistas y directores de cine franceses más influyentes de la literatura contemporánea. Es ampliamente reconocido como un maestro de la no ficción y la autoficción, géneros en los que mezcla la investigación periodística o biográfica con su propia experiencia.

El novelista ha sido galardonado con prestigiosos premios, destacando el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2021 por el conjunto de su trayectoria. También ha recibido el Premio Renaudot, el Premio Femina y el Premio de la Lengua Francesa.

Entre sus obras más destacadas figuran: