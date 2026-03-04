Irán amenaza con atacar todas las embajadas de Israel en el mundo si el Ejército israelí bombardea su legación en Líbano

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, el general Abolfazl Shekarchi, ha amenazado este miércoles con llevar a cabo ataques contra embajadas de Israel en todo el mundo si el Ejército israelí decide lanzar un bombardeo contra su legación diplomática en Líbano.

"Si el régimen sionista comete un crimen así y ataca la Embajada iraní en Líbano, nos obligará a considerar a todas las embajadas israelíes en el mundo como objetivos legítimos y definitivamente tomaremos medidas en represalia", ha expresado, según ha recogido la agencia de noticias iraní Tasnim.

Shekarchi ha explicado que, pese a las "altas capacidades" de Teherán, hasta ahora "han ejercido moderación" debido "a consideraciones internacionales y el respeto por las relaciones con países de todo el mundo". "La República Islámica de Irán no tiene ningún conflicto ni hostilidad con otros países", ha dicho.

No obstante, ha subrayado que Israel ya ha demostrado otras veces que "no reconoce límites ni fronteras para sus acciones". "La República Islámica de Irán está decidida a poner de rodillas al régimen sionista y a su patrocinador, Estados Unidos, y no dará marcha atrás en este camino", ha argüido.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.000 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo martes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.