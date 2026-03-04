Un profesor pilla a un alumno haciendo burla, le dice que no es por él y después remata con algo que señala un gran problema

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
"Me sentó como una patada en el ego".

La educación en España es un objeto de debate constante y son cada vez más los profesores que se abren a las redes sociales para contar su día a día. Además, también dan su perspectiva de lo que sucede en las aulas, repartiendo culpas tanto a padres, alumnos como a los propios profesores.

Es un mundo al que dar de comer aparte. Son cada vez más las reivindicaciones de los docentes intentando que la relación con los alumnos mejore. Pero a veces, cuesta un poco más, como ha sido el caso del profesor de Formación Profesional, Ángel, quien se hace llamar en TikTok como @profe10angel.

"Estaba en clase, justo antes de empezar la explicación. Me giro y justo veo a un alumno haciendo un gesto de burla", ha explicado al principio del vídeo. Entonces, delante de toda la clase, le dijo: "¿Me estás vacilando?".

La reacción del alumno representa un problema

La primera reacción del alumno fue negar que no le estaba vacilando, pero después fue a peor: "No, no lo he hecho por ti. Profe, tú no eres el centro del mundo".

Y no le sentó nada bien: "Me sentó como una patada en el ego, claramente, me sentó fatal y decidí no actuar, me quedé callado, recibí el golpe".

"Sí, me sentó mal, me sentó muy mal, pero seguí dando la clase con una sensación de que he hecho lo que no debía hacer", ha concluido.

La discusión con una alumna mayor de edad

En otra ocasión, había una alumna mayor de edad con la que discutía constantemente en clase, por lo que en lugar de avivar la llama decidió aplicar su propio método. Sin partes ni recomendación de expulsión, la reunió en privado.

"Me enfrentaba directamente a ella delante de toda la clase cuando no debería, debería haberla sacado fuera y hablar con ella en privado, hasta que cogí y me cansé", ha expresado.

"Le dije: mira, estoy bastante cansado de estar discutiendo contigo porque yo lo estoy haciendo mal como profesor; creo que no debería estar discutiendo contigo y considero que tú lo estás haciendo mal como alumna por simplemente debatir. Como ninguno ganamos, vamos a hacer un tratado de paz", ha relatado. Aceptó, se estrecharon la mano y la guerra terminó.

